Se billedserie Så er det ganske vist. Omøs nye traktorbus er indviet. Her er Pia Kimer Jacobsen, filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn Skælskør, ved at tage det afgørende klip. Foto: Tom Poulsen.

Send til din ven. X Artiklen: Traktorbus godt fra start på Omø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Traktorbus godt fra start på Omø

Slagelse - 20. maj 2019 kl. 07:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

OMØ: Lørdag var en helt særlig og længe ventet dag på Omø. Det var derfor heller ikke overraskende, at der var trængsel på færgen om formiddagen, for der var mange, der gerne ville nå frem til Omø inden kl. 12. For udover at Omø havde inviteret til Åben Ø med masser af tilbud om forskellige aktiviteter, så tiltrak særlig en begivenhed sig opmærksomheden hos mange - nemlig indvielsen af øens nye traktorbus.

En bus der faktisk tog sin begyndelse med tanker om en eldreven minibus for et par år siden. Næsten alt var på plads - både praktisk og økonomisk - da det pludselig viste sig, at elbussen alligevel ikke kunne blive godkendt til persontransport. En ikke uvæsentlig detalje, når planen med bussen netop var at vise Omø frem for øens turister.

Hurtigt gav afslaget dog basis for nye tanker, og ideen om en traktor og en vogn opstod. Det er lokale kræfter i Omø Beboer- og Grundejerforening, der har kæmpet for det nye transportmiddel, der ankom til Omø for nylig, og stor var glæden lørdag over endelig at kunne indvie det knaldrøde køretøj.

Formand for Omø Beboer- og Grundejerforening, Dorthe Winther, takkede i sin tale især Carsten M. Larsen og Svend Erik Hansen fra foreningen samt havnefoged Jesper Hansen for deres store engagement og indsats undervejs i traktor-projektet, der trods lørdagens indvielse ikke er til ende.

- Når vi lige om lidt afslører vores traktorbus, er det blot første del af projektet - for nu skal traktorbussen jo ud at køre til gavn for turister og andre, der har lyst til at booke den, lød det fra Dorthe Winther, inden filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn Skælskør, Pia Kimer Jacobsen, med en guldsaks klippede den røde snor. Med sig havde hun i øvrigt en check på 25.000 kroner fra Sparekassen Sjælland Fonden.

Efter en »jomfrurejse« med særlig indbudte gæster, kørte traktorbussen i pendulfart mellem havnen og byen resten af dagen til glæde for de mange gæster.