Broløbet skulle oprindeligt være afholdt den 20. juni 2020, men blev udskudt ad flere omgange på grund af Covid-19. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Trafikken forsinkede, men tiden blev indhentet: 8.000 løb over Storebælt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trafikken forsinkede, men tiden blev indhentet: 8.000 løb over Storebælt

Efter flere udsættelser fandt Broløbet over Storebælt endelig sted. 8.000 deltagere løb lørdag fra Korsør til Nyborg. Blandt dem var blandt andet transportminister Benny Engelbrecht (S) og Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Slagelse - 13. september 2021 kl. 09:21 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Et par regndråber fik nogle til at iføre sig gennemsigtige regnslag, og der var en stridig vind fra havet ind mod Korsør. Alligevel blev de mange tusind deltagere til Broløbet ikke slået ud af kurs, da de endelig - efter flere udsætninger på grund af Coivid-19 - fik lov til at løbe over Storebæltsbroen.

Løbsleder Per Hansen fortæller, at omkring 13.000 var tilmeldt selve løbet, men at 8.000 endte med at løbe over broen. Per Hansen mener, at der netop på grund af corona generelt er en større fraværdsprocent end sædvanligvis.

Alligevel var han glad søndag, dagen efter løbet.

- Jeg er yderst tilfreds og glad for, at vi gik gennemført det, og at vi fik klaret det hele, siger han.

Utålmodige løbere Nogle af de deltagere, der stod i udkanten af Halsskov Færgehavn en del tid før løbet begyndte, var fire mænd med rødder i Korsør

En af dem var Christian Poulsen, der meldte sig til løbet allerede dengang, løbet var forventet at blive gennemført den 20. juni 2020, og han måtte altså vente i over et år, før han fik lov til at løbe et halvmaratonen fra Korsør til Nyborg.

- Til det oprindelige løb trænede jeg, men så gik der jo halvandet år... lyder det fra ham.

Forsinket trafikomlægning Lørdag begyndte løbet uden de store udfordringer eller problemer. Det fortalte Henrik Bach, ansvarlig for området nær Halsskov Færgehavn ved siden af løbsstart på broen.

- Det har kørt som flasker på en snor, lød det.

En enkel undtagelse var dog forsinkelsen af omlægningen af trafikken.

Netop fordi løbet gik over broen, skulle trafikken inden løbet omlægges, så det ene spor har kørsel i begge retninger. Fordi der lørdag var en større mængde trafik på Storebæltsbroen, end forventet, måtte omlægningen udskydes.

Det var planlagt, at trafikken skulle lægges om fra to spor til ét klokken 14, men det blev forsinket markant. Til gengæld blev det hurtigt indhentet.

- Vi har indhentet tre kvarter, fortæller Henrik Bach.

- Det kunne lade sig gøre på grund af de frivillige, der går ind og gør et arbejde, de bare er hurtige. Det er fedt!

Løbet begyndte altså kun få minutter efter planlagt start klokken 15.30.

Transportminister Benny Engelbrecth (S) havde et gæt på den store mængde trafik: I Parken i København skulle bandet Minds of 99 spille for 50.000 mennesker - en stor begivenhed efter halvandet år med coronanedlukninger.

Skudt i gang af minister Da det var blevet tid for de mange løbere at bevæge sig mod starten af løbet bag ved betalingsanlæggene på selve broen, blev de ført an af Slagelse Garden, der startede ud med deres egen udgave af sangen »You can call me Al« af Paul Simon.

Bagved traskede de flere tusind løbere hen mod den store, blå oppustelige bue, der udgjorde selve starten. Her stod også en scene, og først som taler på den var Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V). Netop fordi løbet var blevet forsinket ønskede han kort en god tur.

Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen (S) fulgte trop, og da han stillede sig op i løbetøjet var det for kort at takke alle kræfterne bag løbet og ønske en god tur.

- Hvor er det dejligt at se jer alle sammen, og hvor er det dejligt, at det kan lade sig gøre! Lød det fra borgmesteren.

Sidst på scenen var transportminister Benny Engelbrecht. Han kommenterede også på den lange ventetid fra løbets oprindelige dato til selve dagen. Han understregede, at han var glad for, det endelig kunne lade sig gøre, og så talte han ellers ned fra fem og skød løbet i gang.

Det handler om at gennemføre Både Slagelsesborgmesteren og transportministeren løb med over Storebælt lørdag, men selvom begge politikere kunne fortælle Sjællandske, at de havde trænet op til dagen, havde ingen af de to målsætninger om at fuldføre i særlig god tid.

- Det fede er at løbe og snakke med de andre, lød det fra John Dyrby Paulsen inden løbet.

Benny Engelbrecht forventede at gennemføre løbet et sted mellem to timer og 20 minutter til to timer og 50 minutter, men grinte og understregede:

- Jeg vil bare gerne over uden skader.