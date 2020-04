Se billedserie Grafikken viser de mobile autoværn i funktion placeret lige efter betalingsanlægget. Illustration Sund & Bælt

Trafik til den ene side af broen på 30 minutter

I stedet for fire timer kan al trafik flyttes til den ene side af broen på en halv time ved hjælp af nye mobile autoværn.

15. april 2020

Efter Coronakrisen vil bilerne forventelig igen kører langt tættere på Storebæltsbroen. Måske endda gratis i en periode, hvis et forslag fra Dansk Erhverv om at sætte gang i samfundet følges.

Broen bliver i den kommende tid opgraderet med en omfattende sikkerhedspakke, så blandt andet lange trafikkøer hurtigt kan undgås ved at lede trafikken over i den side af broen, hvor der eksempelvis ikke har været uheld. Hidtil har den operation taget fire timer, men med nye mobile autoværn placeret fire steder på den omkring 18 kilometer lange motorvejsstrækning, kan al trafik nu i løbet af blot en halv time flyttes over i den ene side af broen. Dermed sker der en langt hurtigere afvikling af trafikken, når uheld har lukket broen i den ene retning, eller der er større vej- og vedligeholdelsesarbejder.

- Ingen bilister synes, det er morsomt at holde i kø, og timelange trafik-køer har store omkostninger for samfundsøkonomien, når tusindvis af biler og godstransporter holder stille. De mobile autoværn er derfor en løsning, hvor vi kan få trafikanterne hurtigere over forbindelsen ved større uheld, som lukker broen i flere timer i den ene retning, siger Finn Raun Gottfredsen, projektchef i Storebælt.

Broløb? Ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på broen vil de mobile autoværn give større sikkerhed for dem, der arbejder på broen, når arbejdsområdet er trafikfrit. Også i forbindelse med motionsløb og cykelløb vil de komme i funktion, så biltrafikken generes mindst muligt. Hvis årets broløb gennemføres den 19. september, vil trafikomstillingen fortsat tage fire timer. Men når Tour de France-feltet i 2021 kører over broen, vil de mobile autoværn efter planen være på plads. Frem til midten af juni i år arbejdes der med fundamenterne til de mobile autoværn, der leveres mod slutningen af året.

Øget skiltning Foruden tiltaget med de mobile autoværn gennemfører Storebælt en omfattende opgradering af skiltning og trafikovervågning på broen. Der kommer skilteportaler op på øst - og vestbro, som bl.a. kan informere trafikanterne om nedsat hastighed ved trafikomlægninger til ét spor. Her opsættes samtidig kameraer til styring af trafikken for at understøtte en sikker trafikafvikling.

Desuden sker der på lidt længere sigt en omfattende opgradering af teknologi med særlige kameraer og andet teknisk udstyr på broerne, som døgnet rundt kan registrere, om et køretøj er standset, om der er personer på kørebanen, havari, spøgelsesbilister m.v.