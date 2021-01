Se billedserie Niels Müller, 48, (tv) sammen med sønnen Frederik, 27, der hjælper til i træpille-firmaet Qubik ved Stude. Foto: Kim Brandt

Træpiller og travlhed i ti år

Træpillefirmaet Qubik ved Stude kan snart fejre 10 års jubilæum. Og det går godt, fortæller indehaver Niels Müller, der nu også får hjælp af sin søn Frederik.

Der er en lang, smal indkørsel ned til det større landsted i nærheden af Stude. En stor vindmølle producerer strømmen sammen med en række solceller på taget. En masse brænde blive hugget og placeret i fine bure, hvor hovedparten senere skal sørge for hygge og varme i kommende kunders brændeovn.

Noget bliver dog også brugt til at opvarme stuen hos stedets ejer, anlægsingeniør Niels Müller, som bor her sammen med sin kæreste og tre børn i alderen syv til 27.

Stedet emmer af kærlighed til biobrændsel og grøn energi, hvor træpillerne er i klart overtal.

Avisen besøger lørdag formiddag træpillefirmaet »Qubik«, som efterhånden har eksisteret i 10 år. Det er seks år siden, avisen sidst var på besøg, og noget tyder på, at det går rigtig godt. I hvert fald er lastbilen blevet væsentlig større, og der er også kommet nyt »legetøj« til:

- Ja, tidligere havde vi en lille lastbil, som kunne klare mellem fire og seks paller ad gangen. Nu kan jeg have 18 paller med i den nye lastbil, siger Niels Müller og fremviser en lastbil, som han selv beskriver som en »nyere brugt model«.

Fordelen er naturligvis den øgede kapacitet, mens bagsiden er mindre mobilitet.

- Den gamle bil kunne komme ind stort set alle steder, men det kan den lange model ikke. Derfor har jeg også investeret i en terrængående palleløfter, som kan klare de ujævne jordveje, græsplæner, perlesten og kantsten. Den eneste begrænsning er bredden, som er en meter og 70 centimeter, siger han.

Han har stadig den gamle, mindre el-palleløfter, og de to løftere kan således supplere hinanden.

- Det betyder, at jeg stort set kan komme frem alle vegne, siger han.

Primært lokale kunder Træpille-kunderne findes først og fremmest i lokalområdet og i landdistrikterne, hvor der ikke tilbydes fjernvarme, men Qubik har med tiden udvidet sin »aktions-radius«.

- De første år kørte vi kun i en afstand af 25 kilometer fra Slagelse. Den er med tiden udvidet til det dobbelte, siger han.

Det kan lade sig gøre på grund af de nye maskiner og den større lastbil, men også fordi han har fået mere hjælp:

- Men søn Frederik tager godt fat, og jeg har endnu en medarbejder, som kan hjælpe til i de travle perioder, hvor vi leverer op til 80 paller om ugen, siger han.

Og her i starten af januar er selvsagt en travl periode. Mens vi har talt sammen en halv times tid, er der i mellemtiden tikket flere sms'er ind:

- To vil have en enkelt palle leveret hurtigst muligt, en anden vil have fire paller, så det må vi se, om vi kan nå til i morgen, siger Niels Müller.

Glad for samtlige jobs Og det er ikke, fordi Müller har flere timer i døgnet end andre mennesker. Han har bare mere end svært ved at lave ingenting.

- Holder du aldrig fri?

- Nej, lyder svaret prompte.

For selv om Müller til daglig har et krævende fuldtidsarbejde som anlægsingeniør i SK Forsyning, så har han mere krudt, som skal brændes af.

- Hvis man har det sjovt med det, man laver, hvorfor så kun 37 timer om ugen, spørger han retorisk.

- Jeg har skabt en platform, hvor jeg er glad for alt det, jeg laver - uanset hvor jeg er henne. Jeg er meget tilfreds i rollen som både ingeniør, træpilleleverandør, far og hjemmeværnsmand. Jeg tror også på, at når man er glad for det, man laver, så gør man det også optimalt, siger han.

Priser og service Tit bruger han hele weekenden på at levere træpiller.

- Er det en god forretning?

- Ja, hvis man kan holde omkostningerne nede og samtidig gider give den en skalle, så ja, siger han.

Priserne på træpiller lader til at ligge i et stabilt leje i øjeblikket. For eksempel koster fire paller i dag omkring 7000 kroner.

Dog er der de senere år blevet færre kilo på pallerne, men for Niels Müller er ordet service også en afgørende faktor. Han tilbyder derfor at levere »lige til døren« - og ikke blot i vejkanten.

- Mange kigger på prisen, og jeg synes bestemt også, man skal være prisbevidst i dagens Danmark. Men når folk har prøvet at få fire paller leveret i vejkanten - og selv skal slæbe træpillerne ind på en trillebør, så vælger de fleste hellere en løsning, hvor pallerne bliver kørt hele vejen ind, hvor de skal stå. Vi har jo maskinerne, og det giver helt klart gladere kunder, konstaterer han.