Claus Bøgild Jensen overtog det lukningstruede træningscenter på Skovvejen i august sidste år. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Træningskunder har spildt deres penge

Slagelse - 12. juli 2019 kl. 07:12 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunderne i det lukkede fitnesscenter AV Ekspress i Slagelse har spildt deres indbetalinger for juli og august, med mindre de vælger at fortsætte træningen i Claus Bøgild Jensens andet center i byen, Aktivt Velvære. Ifølge Claus Bøgild Jensen er der nemlig ingen penge tilbage i AV Ekspress. Til gengæld har han droppet kravet om, at betalingen kun kan bruges i Aktivt Velvære, hvis kunderne også melder sig ind her.

- De har mulighed for at træne i Aktivt Velvære uden at blive låst af et medlemsskab, siger han.

Der er flere, der undrer sig over, at AV Ekspress lukkede, umiddelbart efter, at kontingenterne for juli og august var tikket ind, men indehaveren afviser alle beskyldinger om at have spekuleret i det.

- Jeg har ikke gået og holdt øje med det ene og det andet, og alle har vidst, at jeg har knoklet for det center, som også var ved at blive renoveret. Det havde jeg jo ikke gjort, hvis jeg havde vidst, at det skulle lukke, siger han.