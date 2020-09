Det nye byggeri får en udformning som en firelænget gård og kommer til at tage sig ud som denne skitse fra WE Architecture.

Træningsfaciliteter for 32,4 millioner kroner ved plejehjem

Der skulle nu være grønt lys til at gå i gang med at bygge træningsfaciliteter til ældre i form af en stor firlænget bygning ved plejecentret Blomstergården.

Ihvertfald vedtog byrådet på sit møde at frigive de 32,4 millioner kroner, som der er afsat til projektet i budgettet for 2020-22.

Der er tale om et samlet byggeprojekt med træningsfaciliteter til beboerne i de midlertidige boliger, træning af borgere, der bor hjemme i egen bolig med behov for neuro rehabilitering samt den del af genoptræningen, som i øjeblikket er placeret på plejecentret Skovvang på Grønningen.

Formand for forebyggelses- og seniorudvalget Ali Yavuz (S) glædede sig over, at man har fundet en samlet løsning i enighed i byrådet.

Ann Sibbern (DF) ærgrede sig dog over, at projektet har fået en udfordrende start på grund af forsinkelsen.

Forsinkelsen skyldes, at forvaltningen ikke var tilfreds med det projekt, som totalrådgiveren leverede tilbage i juli. Rådgiveren har da også erkendt problemer med kvaliteten, fremgår det af et notat, som udvalget fik forelagt på sit seneste møde.

Helle Jacobsen (V) sagde også, at der var tale om en løsning på et akut og presserende behov.

Hun opfordrede til, at man fra de kommunale lederes side indgik nogle samarbejder med kommunens oplysningsforbund, så disse kan tage over med yderligere genoptræning, når den nødvendige genoptræning er afsluttet på træningscentret.

Projektet er udarbejdet af WE Architecture fra København, og det hedder om det i dagsordenen, at det fremstår lyst og indbydende, inviterende til aktivitet og fællesskab, men at det på samme tid klarer at skærme de svageste brugere og give medarbejderne mulighed for at trække sig lidt tilbage.