I Slagelse forstår ejer af WODwithBERG GYM, Søren Berg (th.), ikke de nye coronarestriktioner. Coronavirus smitter ikke kun til og fra et omklædningsrum, siger han. Foto: Fleur Sativa Foto: Fleur Sativa

Træningscenter tvivler på effekt af nye mundbindsregler: Ejer har selv været smittet med corona

Restriktioner om brug af mundbind gældende for fitnesscentre er »ulogiske«, mener centerejer. Selv har han været smittet med coronavirus og opfordrer medlemmer til at bruge mundbindet oftere, end det er pålagt.

27. oktober 2020 Af Fleur Sativa

Hvis man kæmper med at få vejret, bliver det højst sandsynligt ikke nemmere iført et mundbind. Derfor åndede flere danskere nok også lettede op, da det blev præciseret, at nye krav om brug af mundbind i landets fitnesscentre ikke gælder under den sveddryppende træning.

Men i Slagelse undrer ejeren af WODwithBERG GYM sig over, hvordan de nye restriktioner overhovedet beskytter mod coronavirus.

Søren Berg har selv været smittet og testet positiv med virussen, der blandt andet spreder sig gennem dråbesmitte. I hans center opfordrer han derfor medlemmer til udendørs træning med god afstand - og også til at bruge mundbindet mere, end det er pålagt.

- Vores gym (træningscenter, red.) er indrettet sådan, at vi slet ikke har et omklædningsrum, man kan gå til og fra. Så ifølge reglerne skal mine medlemmer slet ikke bære mundbind. Men det opfordrer jeg dem til at gøre alligevel, siger ejeren af WODwithBERG GYM.

»Ulogiske« restriktioner Ifølge Kulturministeriet skal medlemmer af et fitnesscenter fra torsdag have mundbind eller visir på, når de kommer og går ind i omklædningen, opholder sig i et loungeområde eller forlader træningscenteret.

Man skal med andre ord altså ikke have mundbindet på, mens man træner, fremgår det af Kulturministeriets hjemmeside.

"Uanset om du går til og fra et omklædningsrum eller bevæger dig fra den ene øvelse til den anden, så kan coronavirus jo smitte, hvis du er tæt på en smittet."

- Søren Berg, WODwithBERG GYM - Søren Berg, WODwithBERG GYM - Når man går ud af omklædningsrummet i sit træningstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på - heller ikke mellem maskinerne, oplyser ministeriet om kravet, der skyldes, at det frem til 2. januar bliver et påbud at bære mundbind indendørs på alle offentligt tilgængelige steder.

Søren Berg finder det blandt andet ulogisk, at mundbindet ikke skal frem mellem øvelserne, når det skal benyttes i for eksempel supermarkeder og som stående på landets caféer, barer og restauranter.

- Vi kan alle blive ramt - Jeg bakker fuldt op om de regler, der bliver lavet. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvordan restriktionerne, som de er meldt ud nu, bremser smitten i træningsmiljøet, fortæller centerejeren, der selv har flyttet holdtræninger udendørs og generelt opfordrer sine medlemmer til at træne ude.

- Uanset om du går til og fra et omklædningsrum eller bevæger dig fra den ene øvelse til den anden, så kan coronavirus jo smitte, hvis du er tæt på en smittet. Men når vi er udenfor, kan vi holde god afstand til hinanden, forklarer Søren Berg, som på grund af det nye forsamlingsforbud nu også kun afholder holdtræning med ti deltagende inklusive ham selv som instruktør. Artiklen fortsætter efter billedet...

WODwithBEG GYM afholder træninger udendørs for bedre at holde afstand. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Da han tidligere på året blev testet positiv med coronavirus, lå både han og hans kæreste syg med milde symptomer. Deres etårige søn var heldigvis symptomfri, forklarer Søren Berg, der dog alligevel blev klar over virussens alvor:

- Vi kan alle blive ramt, så man er nødt til at passe på, fastslår han.

Centerejer: Medlemmer er klar til mundbindet Ifølge Søren Berg er det hans indtryk, at medlemmer generelt er klar til at værne sig imod coronavirus. Og i USA er der allerede eksempler på fitnesscentre, som kræver brug af mundbind under træning, siger han.

Derfor forstår ejeren af WODwithBERG GYM ikke, at der ikke også i Danmark bliver indført et generelt påbud i træningscentrene.

- Så må det jo være op til hvert enkelt medlem, om man vil undgå træning, eller om man vil træne med mundbind på. Og jeg tror, at de fleste vil vælge det sidste, siger han, men anerkender samtidig, at »nogle nok vil mene, at mundbindet vil være ubehageligt«:

- Men det kan også være rigtig ubehageligt - og farligt - at blive syg med coronavirus, siger centerejeren.

Også i Dansk Fitness & Helse Organisation mener man på samme måde som Søren Berg, at danskere i stigende grad er klar til at tage mundbindet til sig.

- Jeg forudser ikke, at det giver vanskeligheder, at man skal bruge mundbind i fitnesscentre. Befolkningen bliver formentlig vant til, at de nu også skal have det på alle steder indendørs, siger branchedirektør Morten Brustad til DR Nyheder.

Søren Berg mener, at danskere, der er medlem af et fitnesscenter, er klar til at tage imod mundbindet som værnemiddel mod coronavirus. Han undrer sig derfor over, at det ikke skal i brug under træninger. Foto: Fleur Sativa

FAKTA Sådan smitter coronavirus



Coronavirus smitter på samme måde som blandt andet en forkølelse og influenza, ved at virus overføres fra luftvejene hos én, der er smittet, og over til en andens persons øjne, næse eller mund.

Det kan ske på tre måder:

En smittet person kan sprede dråber, der indeholde virus ved for eksempel at hoste, nyse eller råbe. De fleste dråber antages dog at falde til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for dråbesmitte derfor ved at holde afstand.

der indeholde virus ved for eksempel at hoste, nyse eller råbe. De fleste dråber antages dog at falde til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for dråbesmitte derfor ved at holde afstand. Ved direkte kontakt kan en smittet person overføre eget spyt eller snot til sine hænder, og viderebringe smitte til andre for eksempel ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

kan en smittet person overføre eget spyt eller snot til sine hænder, og viderebringe smitte til andre for eksempel ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund. Ved indirekte kontakt kan en smittet person ved host eller nys, eller ved berøring med urene hænder, afsætte virus på overflader, som for eksempel håndtag og gelændre. Den næste person, der rører ved overfladen, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

