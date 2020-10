Se billedserie Med hjælp fra en stor BMS-kran kom den 12 tons tunge fliskedel på plads. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Trængt varmeværk ser lys forude

Fliskedel på plads i nyt Dalmose-varmeværk til 36 millioner kroner og snart følger varmepumpe. Det vil give lavere pris, men rejsegilde må dog aflyses.

Slagelse - 23. oktober 2020

Det er ikke billigt at være varmeforbruger tilsluttet Hashøj Kraftvarmeforsyning for tiden, men nu skulle der være bedre tider på vej.

- Jeg regner med, at min varmeregning vil falde med godt 7000 kroner til næste år, lød det fra bestyrelsesformand Ole Worm, da han torsdag morgen sammen med driftsleder Bent Poulsen overværede, at fliskedlen i det kommende varmeværk blev sat på plads.

Denne kedel skal sammen med en ny varmepumpe, som ankommer om 14 dage, give varme til de cirka 480 tilsluttede forbrugere i Dalmose og Flakkebjerg på en ny og billigere måde.

- Det bliver virkelig godt for forbrugerne. Vi får et meget fleksibelt værk, og det vil give lavere priser, siger Ole Worm.

Det nye værk ventes ikke klar til drift før til april, men allerede til januar vil priserne falde.

Hvor meget er endnu ikke helt fastlagt, men det ligger ihvertfald fast, at det er slut med den meget høje pris på 0,95 øre pr. KWh, som man måtte indføre i kølvandet på hændelsesforløbet efter konkursen i det landmandsejede Hashøj Biogas.

Tror på lavere pris end ventet - Vi meldte en pris ud på 68 øre pr. kWh, men vi tror på, at det kan blive endnu lavere. Måske 62 øre, siger Ole Worm.

Han bygger denne vurdering på, at flisen efter alt at dømme kan købes til en lavere pris end forventet, og desuden har Folketinget vedtaget en lavere afgift på el til varmepumper, som er med til at give projektet en bedre økonomi.

- Vi har lokale leverandører af flis, der leverer til os og varmeværket i Fuglebjerg, så vi påvirkes ikke af en afgift på flis fra udlandet, siger Ole Worm, der ikke er i tvivl om, at byggeriet af det nye varmeværk til 36 millioner kroner er den rigtige beslutning.

Bent Poulsen oplyser, at det nye anlæg vil være under tag til jul. Der bliver dog ikke holdt noget rejsegilde.

- Det har vi besluttet at lade være med på grund af corona-situationen, siger Ole Worm.

Håbet er dog, at situationen er bedre til april, så man her kan holde et åbent hus på værket.

Store udgifter Formanden må konstatere, at de sidste par år har været dyre for værket. Det skyldes ikke mindst udgifter til rapporter og advokater i forbindelse med striden med den nye ejer af Hashøj Biogas, HCS, der jo har søgt at hindre opførelsen af værket.

Den strid blev bilagt med en aftale først på året, men den er ifølge et udsendt nyhedsbrev en stor del af grunden til, at værket i øjeblikket har en underdækning på cirka 500.000 kroner i kassen.