Slagelse Kommune er på udkig efter flere til at besætte ledige stillinger, herunder tre chefstillinger på øverste niveau. Foto: Kenn Thomsen

Trængt kommune fortsætter lønfest i toppen

Der er pt. 59 jobopslag i Slagelse Kommune, hvoraf flere dækker over ønsket om flere end bare én ansat. De spænder helt fra studentermedhjælperen til chefen på øverste niveau, hvor der ledes efter tre til knapt en millionløn hver.

Slagelse - 12. november 2020 kl. 17:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Er du uddannet pædagog, lærer eller noget tredje, men mangler et job, så kan du med fordel kigge i retning af Slagelse Kommune. Her er der masser af ledige stillinger.

Således finder du i skrivende stund i alt 59 jobopslag på kommunens hjemmeside, og flere af dem beskriver, at det ikke bare er én, men flere nye ansigter, der søges.

Det er eksempelvis social- og sundhedshjælpere, socialrådgivere, skolelærere og stribevis af andre roller, der efterlyses. Men ønsker du et job helt på toppen, er der også her noget at jagte.

Nye chefer ansat - flere søges Efter byrådet sidste år vedtog at skrælle hele direktørlaget væk, besluttede man indirekte også at ændre på beføjelserne blandt de mange centerchefer, der var tilbage lige under kommunaldirektør Frank E. Andersen og Vini Lindhardt, der som den eneste direktør af tre undgik silkesnoren.

Hendes to direktørkolleger Ole Kristensen og Lone Wenzell blev opsagt i starten af 2020.

Ændringen betød nemlig blandt andet, at flere daværende centerchefer - altså dem, som ikke på forhånd eller i tiden omkring beslutningen trak stikket til fordel for stillinger i andre kommuner - i dag har fået nye titler. De får samtidig lidt mere i løn end tidligere, således at stort set alle ligger i omegnen af en million kroner om året inklusive pension. Og netop nu søges tre yderligere kolleger til chefgangen.

Det er blandt andet tilfældet for stillingen som skolechef, dagtilbudschef og arbejdsmarkedschef, hvor der i dag er chefer konstitueret.

- Og om de søger, ved man jo ikke. Det er de velkomne til. Vi tænker, at stillingerne skal besættes så hurtigt som muligt, siger kommunaldirektør Frank E. Andersen, der håber at have fundet de rette personer ved årsskiftet.

Står til en million i løn Netop Vini Lindhardt har i dag titel af social- og projektchef. Og hvis argumentet for et farvel til et direktørlag var at spare penge i fremtiden, er hun et dårligt eksempel.

Ifølge aktindsigt, Sjællandske har fået i lønninger for 2020, får hun 1,31 millioner kroner om året plus pension svarende til godt 20 procent, der lægges oveni. Det hele svarer til 5000 kroner mere om måneden, end hun fik som børn- og ungedirektør i 2019.

Samtidig har man ansat en udviklingschef, hvis gage slår skolelærerens med flere længder. Den lyder på 116.000 månedlige kroner, når pensionen regnes med.

Det skal dog i den forbindelse siges, at man kommer til at have færre chefer, end der var tale om tidligere, hvilket er i tråd med tankerne for en »kommune på en ny måde«, som både kommunaldirektøren og borgmester John Dyrby Paulsen (S) har slået på tromme for.

Rettere var der tidligere 15 på toppen inklusive tre direktører over for de i alt 11 chefer, der skal være i fremtiden.

- Vi vil hellere bruge de kompetencer, der findes ude i vores mange råd, virksomheder, institutioner og andre steder. Meningen er at gå til borgerne på en helt anden måde, og vi skal ikke sidde lige så mange centralt, som man har gjort tidligere, siger Frank E. Andersen.

