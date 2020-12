Her et af det i alt 12 hold som har været en del af wipp-projektet i Korsør. Stående bagerst fra venstre: Elly, Mona, Inge, Svend-Aage og Erik. Siddende forrest fra venstre: Esther, Ruth, Ebba og Magna. Privatfoto

Træn din form og form dit liv udbredes til alle

Ældre i Korsør har i fire år været med i et projekt til et bedre og mere aktivt liv via opsporing og træning. Med så stor succes at det nu udbredes til ældre i hele kommunen.

Slagelse - 29. december 2020 kl. 08:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Hvis ikke jeg var kommet med i projektet, så havde jeg stadig siddet herhjemme i en stol. Jeg havde været faldet en gang og fået at vide, at jeg skulle passe meget på ikke at falde igen. Jeg havde hverken kræfterne eller modet til at gå over i Teglværksparken, men det kan jeg i dag. Ja, jeg kan faktisk godt gå fire-fem kilometer på en god dag. Også uden at være bange for at falde.

Sådan lyder det fra 92-årige Lissi Nielsen, der er en af de ældre i Korsør, der har været med i det fire år lange WIPP-projekt. Finansieret af EU med fokus på tidlig opsporing af skrøbelige ældre i aldersgruppen 60+, hvor der er en øget risiko for tab af funktionsevner og livskvalitet.

De opsporede skrøbelige borgere i Korsør er tilbudt fælles fysisk træning tilsat fokus på psykiske udfordringer som stress og ensomhed igennem forløbene »Træn din Form« og »Form dit Liv.« Både mål og resultat er at give hjemmeboende borgere over 60 år flere gode og sunde leveår.

Erfaringerne og resultaterne fra projektet er så gode, at modellen nu bredes ud i hele kommunen.

Boligforeninger Forebyggelses- og seniorudvalgt har besluttet, at træningstilbuddene skal fortsætte, så de bliver en fast del af det forebyggende arbejde og etableres i samspil med boligforeningerne og foreningslivet.

- Antallet af ældre er stigende, og vi er nødt til at se på, hvordan vi bedst imødekommer et godt ældre liv, og det gør vi bl.a. ved at have fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Derfor har vi besluttet, at vi fortsætter med aktiviteterne fra projekt WIPP, så vi i fremtiden har flere raske, sunde og glade ældre borgere med høj livskvalitet og færre ældre borgere, der får behov for f.eks. genoptræning, hjemmehjælp eller sygepleje, siger fungerende formand for forebyggelses- og seniorudvalget Unnie L. B. Oldenburg. (S)

Fællesskab Blandt de deltagene borgere vækker det begejstring, at tilbuddet med sociale trivsel og et styrket funktionsniveau fortsætter.

- Det er vi rigtig glade for. Træningen og især det sociale fællesskab har betydet rigtig meget. Vi og de andre bor jo tæt på hinanden og træningen har givet et rigtig godt fællesskab mellem os, siger ægteparret Mona og Svend-Aage Larsen på henholdsvis 72 år og 78 år.

Forsker følger Projekt WIPP er gennemført i samarbejde bl.a. Syddansk Universitet og Center for Aktiv og Sund Aldring.

- Gennem projektet har alle aktører bidraget til, at vi har fået udviklet, afprøvet og nu implementeret en forskningsbaseret model for tidlig opsporing og forebyggelse. Den vil være til stor gavn for både de ældre borgere og de forebyggende medarbejdere i kommunen. Vi glæder os til at fortsat at følge Slagelse Kommunes erfaringer og resultater på sidelinjen, siger forskningsleder for Center for Aktiv og Sund Aldring, SDU, Professor Paolo Caserotti.