Trækplaster i vandsportscenter aflyst

Styregruppen og Dansk Vandski Forbund har valgt at aflyse de tre dages »Kom og prøv Wakeboard«, hvor en kabelbane skulle være sat op, hvorfra en vire trækker løberen på et bræt monteret med sko hen over vandet med 30-40 km/t.

Årsagen til aflysningen er den nye uafklarede situation om, hvor farligt det er at opholde sig på og ved færgelejerne som følge af de gennemtærede og hullede spunsvægge. Der arbejdes på at tilbyde Wakeboard om lørdagen på traditionel vis ved at at lade en båd trække med afgang og anløb ved Storebælt Camping og Feriecenter. Udspring fra det gule containertårn kommer heller heller ikke til at ske, da det ikke når at genåbne efter den omfattende brand, der fandt sted i midten af april.