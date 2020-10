Trædoktor advarer imod opfyldning på Slotsalleen

Mia Kolding, gift med Peter Kolding, på det fortov ud for Slotsalleen 1, som parret og andre på vejen er meget imod bliver hævet, da de mener, at det kan forringe værdien af deres ejendomme. Nu påpeges det også via en tilkaldt trædoktor, at træerne på Slotsalleen kan tage skade, hvis der lægges yderligere jord ovenpå deres rødder. Foto: Arne Svendsen