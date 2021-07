Optog bliver der, og guldkareten skal luftes, men det bliver uden en nykåret fuglekonge ombord i år. Foto: Per Vagnsø

Tradition fra 1847 må indskrænke

Slagelse - 15. juli 2021 kl. 19:11 Af Per Vagnsø

Den traditionelt ugelange børnefugleskydning i Skælskør, hvor børnene plaffer til fuglen i lystskoven for at slutte med blomsteroptog og transport af fuglekonge eller -dronning i guldkaret inde i byen, bliver i år indskrænket til én dag.

Lørdag 31. juli sørger komitéen bag børnefugleskydningen for en del aktiviteter i mangel af den rigtige børnefugleskydning, som corona for andet år i træk spænder ben for.

- I år var anden bølge af Corona længe om at trække væk, og i efterdønningerne fandt vi det vigtigt at tænke sikkert frem for at satse højt på en fuld tilladelse til at afholde uge 30 som vi plejer, fortæller Bettina Dam Sørensen fra komitéen.

Det var svært at spå - Planlægningen bag børnefugleskydningsugen starter længe før jul, så det har været svært at spå om restriktioner samt muligheder og begrænsninger i sommerferien. Men med en plan A, B og C har vi lagt et børnefugleskydningsprogram for lørdag i uge 30, så vi trods alt kan få luftet kareten og lave lidt sjov for børn blot for en stund. Vi vil gerne vise vores nye trommer frem, og et par af de flotte, nye faner slet ikke at forglemme, tilføjer hun.

Traditionen med børnefugleskydning strammer tilbage fra 1847, og i lyset af coronaen konstaterer Bettina Dam Sørensen også, at begreber som samfundssind, hensynstagen og nære relationer også lå implicit i nogle af de gamle traditioner fra den oprindelige børnefugleskydning, hvor børnene samledes i sommerferien for at udkæmpe »slag« under kyndigt voksenopsyn, og hvor målet var at skabe glade dage, man kunne se tilbage på.