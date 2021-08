Se billedserie Det er næppe sandsynligt, at skiltet med adgang forbudt er fjernet og færgen taget i brug, når Tour de France kører forbi om under et år lørdag den 2. juli 2022. Færgen ankom til Halsskov Færgehavn den 3. august 2020. Foto: Helge Wedel

Tour de France kører forbi lukket færge

Siden Sjællandske første gang tilbage i juli afslørede, at der er udsigt til årelang adgang forbudt til storebæltsfærgen M/F Broen, er der ikke sket det store. Der ventes ifølge kommunens ejendomschef fortsat på politikerne og penge. Men mødedato har de stadig ikke fundet.

Når verdens største cykelløb Tour de France om mindre end et år lørdag den 2. juli 2022 kører over Storebæltsbroen, bliver det efter al sandsynlighed med udsigt til den landlagte storebæltsfærge M/F Broen med adgang forbudt. Og dermed næppe en færge fyldt på soldækket med vinkende borgere i gule t-shirts og gule parykker. For brug af færgen vil fortsat være forbudt. Brandteknisk gennemgang, byggetilladelse med opfyldte sikkerhedskrav og en lokalplan skal først være på plads, inden færgen må åbnes for dens købere = kommunens skatteydere.

Det var ellers helt tilbage i marts 2020, at et enigt byråd besluttede at købe en af de sidst bevarede storebæltsfærger. For over et år siden den 3. august 2020 ankom færgen til Halsskov Færgehavn. Siden er tiden bare gået, uden der er sat gang i at få det planmæssige på plads, så færgen også kan bruges.

Færgen er tætnet Færgen er tætnet, så det ikke regner ind. Ellers intet. Ej heller tilsluttet med vand, kloak, el eller forsynet med opvarmning.

- Det svarer lidt til at sætte et hus på en grund, der først derefter skal gøres klar til at bygge på med installationer, byggetilladelse og lokalplan, siger kommunens ejendomschef Rune Overlade til Sjællandske.

Ifølge ejendomschefen er arbejdet med at nå frem til en byggetilladelse via en brandteknisk gennemgang samt udarbejdelse af en lokalplan ikke sat i gang her over et år efter færgens ankomst.

- Vi venter på politikerne. De skal beslutte, hvordan færgen skal bruges. Og de skal finde pengene til det arbejde, der er nødvendigt for at bruge færgen, sige Rune Overlade. Han uddyber ventepositionen med, at det først skal klarlægges, hvor meget af færgen, der skal bruges.

- Hvis det i første omgang eksempelvis kun er det øverste dæk, der skal bruges, ja så vil det være spild af penge at gøre hele færgen klar til brug, siger Rune Overlade.

Fælles møde Politisk har den langmodige færgesag været drøftet den 9. august i erhvervs- og teknikudvalget og dagen efter i kulturudvalget, hvor de to udvalg besluttede at holde et fælles møde med det mål, at få dannet en styregruppe og politisk følgegruppe til at sætte gang i brugen af færgen og ikke mindst finde en hel del millioner kroner til projektet med indretning, byggetilladelse og lokalplan.

Af referatet få dage efter fremgår »Administrationen anmodes om at finde en dato hurtigst muligt.«.

Ingen mødedato fundet Meget sigende for færgesagen, betyder politikernes beslutning »hurtigst muligt« en hel del uger. For projektleder for færgen i kommunen Britt Caroline Juul kunne onsdag fortælle Sjællandske, at hun desværre endnu ikke havde kendskab til en dato for det fælles møde mellem de to udvalg. Hendes vurdering lyder, at mødet nok først bliver i midten af september,

45 mio. kr. brugt Samlet er der indtil nu brugt omkring 45 millioner kroner på færgekøb, fastlæggelse af færgen, sikring af færgehavnen med opfyldninger og istandsættelse af havnens moler, så de ikke længere er farlige at færdes på.

Ejendomschef Rune Overlade ønsker ikke at gætte på, hvor mange flere millioner kroner der er nødvendige, før færgen er lovlig og sikker at bruge.

Udstilling på færgen Af den samlede udgift på 13,9 mio. kr. for at få færgen placeret i havnen, blev de to mio.kr. betalt af fonden »Storebælts Udstillingscenter«. Tilbage har fonden herefter to mio. kr., der skal bruges til at etablere en udstilling på færgen om den faste forbindelse over og under Storebælt.

Men altså først når færgen også må bruges indvendig om lang tid.