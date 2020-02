Flere milliarder seere vil se med, når Tour de France-ryttere den 3. juli 2021 cykler gennem Slagelse Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Tour de France: Her kan borgere få medbestemmelse over rute Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tour de France: Her kan borgere få medbestemmelse over rute

Som en del af forberedelserne til Tour de France i 2021 inviterer Slagelse Kommune borgere til idéworkshop. Her er det muligt at komme med forslag til aktiviteter, som kan klæde kommunen godt på i gult.

Slagelse - 05. februar 2020 kl. 14:58 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den præcise planlægning frem mod Tour de France 2021 kan nu endelig begynde - både for cykelryttere og for cykelfans. Og i Slagelse Kommune får særligt sidstnævnte nu en unik mulighed for at sætte sit præg på cykelløbet.

Som en del af forberedelserne inviterer kommunen nemlig alle interesserede borgere til idéworkshop, hvor det er muligt at komme med forslag til aktiviteter, som kan klæde kommunen godt på til verdens største cykelløb.

Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil støtte op om at klæde kommunen i gult og give både ryttere og besøgende nogle spændende oplevelser langs ruten. Derfor inviterer vi alle interesserede til en idéworkshop den 26. februar, hvor vi skyder forberedelserne til Touren over broen i gang, lyder det i en pressemeddelelse fra projektleder for Touren over Broen, Puk Kirkeskov Hvistendal.

Slagelse på Europakortet Når Tour de France-rytterne sætter sig i sadlen og kører gennem Slagelse Kommune den 3. juli 2021, kan de se frem til at opleve den Vestsjællandske kyst langs strandene, inden ruten fortsætter gennem lokalområdet og videre hen til Storebæltsbroen.

Og med både strand, hav og varierende landskaber kan Slagelse Kommune tilbyde rytterne meget inden for naturoplevelser. Noget, der får borgmester John Dyrby Paulsen (S) til at glæde sig over muligheden for at vise kommunen frem.

- Større synlighed og et flottere billede af vores kommune er svær at få, når Slagelse Kommune kommer med på Europakortet over årets tour. Vi er allerede godt i gang med at forberede en lang række aktiviteter og arrangementer både inden og under touren, så vi har endnu mere at byde på, når touren nærmer sig, lyder det fra borgmesteren i den udsendte pressemeddelelse.

»Spændende planlægning« Således er det planen, at både foreninger, borgere, lokalråd, virksomheder mv. skal gå sammen og markere touren over Storebæltsbroen med en lang række forhåbentlig spændende arrangementer.

Og ruten langs kysten er da også et ganske særligt punkt på dagens rute, som både ryttere og tilskuere kan se frem til.

Det siger Alex Pedersen, der er direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S, som har været med til at indgå Tour de France-aftalen.

- Vi glæder os meget til at følge de mange tour-aktiviteter rundt om i landet og ikke mindst i Slagelse Kommune, som allerede nu er i gang med en spændende planlægning, forklarer han.

Cykelløbet Tour de France begynder den 2. juli 2021 med en enkeltstart i København. Tour de France-rytterne kører gennem Slagelse Kommune den 3. juli 2021 under 2. etape.

Alle interesserede kan tilmelde sig den planlagte idéworkshop på slagelse.dk/tourdefrance.