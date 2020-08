Se billedserie Nogenlunde sådan kommer det karakteristiske hus til at tage sig ud, når det om et års tid vil stå klar på grunden ved Stormbroen. - Farven på facaden bliver dog en smule anderledes end på denne tegning, oplyser direktør Arne Juul fra Slagelse Boligselskab.

Totalentreprenør: - Byens mest spændende byggeri på vej

12. august sættes spaden i jorden til byggeriet af Kløverhuset med Slagelse Boligselskab som bygherre og det lokale firma Niels Lien ApS som totalentreprenør. Et byggeri, som får et karakteristisk udseende på en

central grund og skal bygges efter ny metode.

Slagelse - 03. august 2020 kl. 10:48 Af Arne Svendsen

Det er et omstridt men også meget spændende byggeri, der 12. august tages spadestik til på den lille grund ved Stormbroen og VestsjællandsCentret.

Flere har klaget over projektet på grund af dets højde på hele otte etager på den lille grund, men det er fortid, og både hos bygherren Slagelse Boligselskab og den valgte totalentreprenør, Niels Lien ApS, ser man frem til både byggeproces og det færdige resultat.

- Det bliver det mest spændende byggeri i byen, ja på hele Vestsjælland, siger Niels Lien, der ansætter både nye ledende medarbejdere og svende til den store opgave.

Kan nå op på 80 ansatte Firmaet er jo egentlig et tømrerfirma, men man har dog de senere år haft et par opgaver som totalentreprenør, hvor man har det overordnede ansvar og ansætter underentreprenører.

- Det her bliver dog langt den største opgave for os indtil nu, fortæller Niels Lien, der kan fortælle om fortsat vækst i det firma, som han og fru Gitte startede for omkring 29 år siden.

En vækst der ikke mindst er taget til efter optagelsen af Casper Andersen, der tidligere gennem mange år var ansat i Georg Berg A/S, som partner med 25 procent for fire år siden.

Firmaet havde i 2016 omkring 50 ansatte, men har i dag omkring 70.

- I perioder har vi haft omkring 80 ansatte, og det kommer vi måske også op på i forbindelse med byggeriet her, siger Niels Lien.

Fire firmaer dystede Direktør Arne Juul fra Slagelse Boligselskab glæder sig over, at et lokalt firma har kunnet løfte opgaven.

- Niels Lien ApS kom med det bedste projekt målt på pris og kvalitet efter boligselskabets vurdering. Derfor valgte vi det i konkurrence med to udenbys firmaer og byens andet store firma, der også kan klare en sådan opgave, nemlig Georg Berg A/S, hvis indsats vi har været meget tilfredse med ved byggeriet af nye seniorboliger i Skovsøparken, siger Arne Juul.

Han oplyser, at byggeriet kommer til at indeholde 36 to-rums ungdomsboliger med et nettoareal på cirka 35 kvadratmeter. Herudover placeres boligselskabets administration på de øverste etager. Der vil være mulighed for at komme op og nyde udsigten fra øverste etage for alle.

- Vi har haft succes med to-rums boliger på sportscollege ved stadion, og jeg er ikke i tvivl om, at de nok skal kunne udlejes. De vil stå klar om cirka et år. Lige på det tidspunkt, hvor nye studerende skal starte på Campus Slagelse ved stationen, og derfor skal have noget at bo i, siger Arne Juul.

Ny byggemetode Hos Niels Lien ApS er Niels W. Ebert fornylig blev ansat som ny afdelingschef, hvor han skal have den overordnede styring af firmaets igangværende byggeprojekter. B

Han fortæller, at Kløverhusets råhus i beton opføres efter et helt nyt system ved navn Premium Syscon.

Det er oprindelig udviklet af et firma i Østrig og er først i år kommet til Danmark.

Systemet består af præfabrikerede og armerede elementer, som fyldes op med beton på stedet, hvilket giver en hurtigere byggeproces.

Samtidig behøver etage-adskillelserne ikke at være så tykke som traditionelle betonelementer.

Hvilket betyder, at der bliver mulighed for en større loftshøjde på de enkelte etager, uden at huset af den grund samlet bliver højere.

- Det er en fordel, da der netop er en grænse for, hvor højt huset må være, siger Niels Lien.

Han oplyser, at råhuset vil stå klar omkring december, hvorefter blandt andre tømrerne kan komme til.

Lokale i sving Niels W. Ebert oplyser, at den karakteristiske gyldne bronzelignende facadebeklædning og vinduespartierne udføres i aluminium. En opgave der lægges i hænderne på Korsør-firmaet Fazade.

- Vi sigter også mod at få flere lokale firmaer med. I øjeblikket er vi ved at finde det firma, som skal stå for jord, beton og kloak, siger Niels W. Ebert.

Niels Lien oplyser, at gravearbejdet på grunden ventes i gang sidst i august.

Firmaet arbejder sammen med Erik Arkitekter, København og ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen, København.