Smagsprøver og tilbud lokker flere til, når der afholdes torvedage på Nytorv i Slagelse. Men før man smager, er det frem med spritten for at undgå smitte med coronavirus.

Torvedage er trækplaster for kunder trods coronavirus

Fem lørdage i træk stiller lokale producenter boder op på Nytorv i Slagelse og indbyder til kødannelse og smagsprøver. Men efter fjerde torvedage er status, at alt er forløbet godt, siger arrangør. Og det samme mener producenterne, der glæder sig over igen at kunne sælge.

Slagelse - 22. juni 2020 kl. 13:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På himmelen har skyer taget solen til fange med trusler om regn. Men det skræmmer ikke.

Flere købeglade kunder var nemlig mødt op på Nytorv i Slagelse, da der lørdag trods en vævende vejrudsigt blev afholdt den fjerde ud af i alt fem torvedage under åben himmel.

Her stillede lokale producenter - endnu engang - boder op med tillokkende tilbud og søde smagsprøver. Og selv om denne type markeder er kendt for kødannelse og store forsamlinger, så er alle torvedagene hver lørdag forløbet sikkert.

Det fortæller eventkoordintor for Business Slagelse, Helle S. Madsen.

Engangshandsker og håndsprit - Vi har store skilte på pladsen med den officielle corona-plakat. Og her henstiller vi selvfølgelig hele tiden til, at man holder afstand, forklarer hun og uddyber:

- Men det virker faktisk til, at folk helt selv tænker over det. Vi har slet ikke oplevet, at der har været problemer. Artiklen fortsætter efter billedet...

Torvedagene er et samarbejde mellem Business Slagelse og destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, Destination Sjælland.

Her er formålet at promovere de lokale producenter og deres råvarer.

Men foruden blomster, bolsjer og bøtter med marmelade, står også caféborde med engangshandsker og sprit placeret på torvet.

- Og så har hver bod også afspritning, så de kan spritte af, ligesom der er afstandsmarkering på jorden, forklarer Helle S. Madsen.

Stigende lokal interesse Selv om Danmark gradvist genåbner, og det nu igen er muligt at afholde for eksempel torvedage som det på Nytorv, så er det vigtigt at tage coronavirus seriøst, mener eventkoordinatoren.

Af samme grund blive torvedagene afholdt udendørs, hvor det er nemmere at holde den anbefalede afstand, siger Helle S. Madsen.

"I denne her coronatid virker det til, at kunderne er blevet endnu mere bevidst om at støtte lokalt."

- Helle S. Madsen, eventkoordinator, Business Slagelse
Selv om folk virker til selv at tage det alvorligt, mærkes det dog ikke på besøgstallet. For torvedagene er lige så velbesøgt, som de plejer at være, lyder det.

- Og i denne her coronatid virker det til, at kunderne er blevet endnu mere bevidst om at støtte lokalt. Så de ønsker i højere grad at få fingrene i de her lokale fødevarer, forklarer Helle S. Madsen fra Business Slagelse.

- Og så er det jo fedt, at vi kan gøre opmærksom på, at vi bor i et område, som har rigtig, rigtig mange lækre råvarer, uddyber hun.

»Det er rigtig dejligt at være i gang igen« Én af dem, der således stillede op med en bod på torvet lørdag, var Kirsten Hansen.

Hun ejer firmaet Smil, hvorfra hun sælger håndlavede bolsjer. Lavet af hende selv, naturligvis.

- Det er rigtig dejligt at være i gang igen, forklarer Kirsten Hansen, da Sjællandske møder hende lørdag under dagens torvedag. Artiklen fortsætter efter billedet...

Her har hun travlt med at lave smagsprøver til de nysgerrige, der kommer forbi.

Ifølge Kirsten Hansen er det nemlig netop torvedage som det på Nytorv, som hun meget af tiden lever af.

- Det er her, jeg møder mine kunder og får vist dem, hvad det er, jeg tilbyder, forklarer den erhvervsdrivende.

- Og så er det jo bare rigtig hyggeligt. Særligt, når solen skinner, slår hun fast.

Om Kirsten Hansen får mulighed for at servere sine bolsjer i solskin må vise sig ved weekendens vejrudsigt. Lørdag den 27. er nemlig sidste dag, hvor der i denne omgang afholdes torvedag på Nytorv i Slagelse.