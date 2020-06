Se billedserie 4,2 millioner kroner er afsat til Fisketorvet i Slagelse. Foto: Carsten Lysdal

Torv står over for stor overhaling - men først skal krigsbunker væk

Politikere har bevilget 4,2 millioner til en kærkommen forvandling af Fisketorvet. Byplanarkitekt har skitsen klar, der dog afventer endelig politisk godkendelse. Et faktum nu er dog, at bunker og beskyttelsesrum skal væk.

Slagelse - 24. juni 2020

Kun tre af otte projekter blev ført ud i livet i forbindelse med millionprojektet »Slagelse Ny By«, der med 30 millioner kroner ellers skulle omlægge torve og forandre rammerne for et sprudlende byliv fra 2004 og årene frem.

Midlerne forsvandt dog i forbindelse med kommunesammenlægningen. Dermed gik der kuk i byfornyelsen.

Det skal der rådes bod på, har politikere i Slagelse Kommune besluttet. Et af de torve, der skydes 4,2 millioner kroner efter, er Fisketorvet, som dengang stod for tur lige efter Gl. Torv, der akkurat nåede at blive smukkeseret.

Derfor glæder det politikere, at skitsen er klar, og at projektet - når det bliver endeligt politisk godkendt formentlig lige efter sommer - kan føres ud i livet.

- Det her er første trin i en hel masse initiativer. Det giver en energi for dem, der ligger her, og hvis det så trækker noget privat kapital til byen, så er pengene givet rigtig godt ud, siger SF's Jørgen Grüner, formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget.

Siddetrappe og hygge i solen Projektet finder sted, før kommunens folk agter at tage fat i såvel Nytorv, der bliver byens nye grønne perle, som Rådhuspladsen, hvor der også er forvandlinger på tegnebrættet.

Aktuelt er der for Fisketorvet planer om en siddetrappe med strøm og scene, så jazzen fortsat kan udfoldes i sommerhalvåret, ligesom bands og musikere hurtigt kan rigge til ved diverse arrangementer.

- Det faktum, at vi har en flot kirke i baggrunden, ofte mange mennesker på pladsen og udeservering gør noget. Det bygger vi videre på, lyder det fra byplanarkitekt Ole Lund Sørensen, som også varsler ny belægning med eksempelvis chaussesten og andet, der skal spille sammen med Sct. Mikkels Kirke, samt en generelt mere indbydende plads - vel at mærke uden efeu.

Samtidig skal den fremtidige plads tiltrække endnu flere, der også kan gøre kortvarige ophold på trappen.

- Vi skal ikke vende op og ned på alting, men vi skal selvfølgelig renovere. I dag kan der sidde seks på bænkene, hvis man klemmer ballerne sammen, men der skal kunne sidde mange flere i fremtiden. Vi vil også gerne arbejde med de materialer og farver, der er i forvejen, siger han og tilføjer, at det kun er en skitse, der ligger klar.

- Dette er med alle forbehold. Projektet skal først godkendes politisk.

Beskyttelsesrum skal væk I forbindelse med omlægningen af Fisketorvet skal dækningsgraven i beton, der agerede beskyttelsesrum, fra den blev anlagt i marts 1945, til krigen sluttede to måneder efter, væk.

- Når vi fjerner bunkeren, kan vi også frigøre og gøre pladsen dybere, siger Ole Lund Sørensen.

Beredskabskommissionen har i den henseende godt nyt. Herfra er der forleden givet grønt til, at byrådet - når der foreligger en byggetilladelse - kan fjerne bunkeren, som er en af mange, der blev anlagt under krigen i mange af landets købstæder.

Den ventes fjernet på denne side af årsskiftet, ligesom den grønne beplantning forventes væk i løbet af efteråret.

Selve grave- og anlægsarbejdet vil dog først finde sted efter nytår, så der er »fri bane«, når julehandlen pågår.

Slagelse Kommune håber - hvis godkendelsen foregår smidigt og uden bump på vejen - at kunne være færdige til sommer næste år. Det optimistiske håb er til festugen i uge 26 2021, om end man tager forbehold for forsinkelser.

Museum Vestsjælland har i sagens natur også en interesse i området.

Godt for byen Ifølge politikere er millionerne givet godt ud.

- Vi skal ikke se pengene som en direkte udgift, for der er altså et stort erhvervsliv rundt om, mener viceborgmester Villum Christensen (LA), der mener, at dette er vejen til det, som også kommunens detailhandelsanalyse konkluderer som et middel til succes.

- Byliv. Det er sådan, man skaber det, og det er så drønvigtigt, at vi ser hele byen som en helhed. Så hvis det måske bliver lidt dyrere, så går det nok. Der er mange og dyrere projekter efter det her, uddyber han.