- Min far havde en gammel BMW, og den var rigtig god at køre, lød det fra Sabrina Christiansen, HTX-elev, der tog plads i køretøjet sammen med Julie Hansen.

Topudstyret BMW skal gavne uddannelser

- Vi får muligheder for at skabe endnu dygtigere studenter, og endnu dygtigere studerende på de videregående uddannelserne, sagde Hybholt.

Tommas Larsen, der er såkaldt aftersales manager hos BMW, sagde til eleverne, at bilen også gives for at øge kvaliteten af uddannelserne, til gavn for kunderne.