Toppen af toiletbygning må kappes af

Kystdirektoratet har nu besluttet, at omstridt toiletbygning ved Stillinge Strand er for høj. Nabo, der har fået ødelagt udsigt, glæder sig, men er stadig usikker på, hvor meget der kappes af bygning.

04. august 2021

Inden 1. juli næste år skal Slagelse Kommune kappe mindst 35 centimeter af den nye høje toiletbygning ved Stillinge Strand.

Det fremgår af en længe ventet afgørelse fra Kystdirektoratet under Miljøministeriet. Hvis ikke kommunen efterkommer påbuddet, vil den blive meldt til politiet, står der også at læse i afgørelsen.

Sagen går tilbage til 9. oktober 2019, hvor Kystdirektoratet gav Slagelse Kommune dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

til at kunne genopføre en toiletbygning som ansøgt med en højde på 3,24 meter. Med en placering delvist hvor eksisterende toiletbygning var placeret.

Ansøgningen indeholdt ikke oplysninger om koter.

Der blev efterfølgende i to omgange ansøgt om en justeret beliggenhed, som der blev givet dispensation til.

Herefter gik det dog tilsyneladende galt for kommunen, idet to efterfølgende ansøgninger ikke indeholdt oplysninger om, at den ændrede beliggenhed kunne/ville indebære en ændring i bygningens kote-forhold eller om bygningens udformning.

Højere end planlagt - Det har efterfølgende vist sig, at den opførte bygning dels er placeret 12 centimeter højere i terræn end den eksisterende. Samt at den er opført med en bygningshøjde på 3,47 meter, således at den samlede højde på bygningen er 35 centimeter over, hvad der er forudsat i dispensationen, fremgår det af afgørelsen.

Dette erkendes da også at centerchef Flemming Kortsen fra Slagelse Kommune.

- Vi har søgt en dispensation, som vi ikke har fået. Nu vil jeg drøfte sagen med kommunens jurister og så vil det i sidste ende blive politikerne i udvalget for erhverv og teknik, der skal træffe afgørelse om, hvad vi skal gøre. Vi har fire uger til at afgøre, om vi vil anke til Miljø- og Fødevareklagetnævnet, siger Flemming Kortsen.

Sagen har været meget omdiskuteret, idet naboerne i første række bag byggeriet har været meget utilfredse med hele sagsforløbet, hvor de mener, at kommunen er løbet fra en aftale om, at den nye toiletbygning ikke skulle være højere end den gamle.

Sagen er påklaget til Ombudsmanden, Borgerrådgiveren og Nævnenes hus.

Det fremgår dog af afgørelsen fra Kystdirektoratet, at hensyn til bagved liggende bebyggelse ikke indgår i den landskabelige vurdering, som direktoratet har vedtaget.

Nabo håber på større højde-reduktion

Peter Hansen fra Kalundborg, der har sommerhus i første række ud mod stranden, glæder sig naturligvis over afgørelsen.

- Det er da glædeligt, at afgørelsen er faldet ud, som vi havde håbet, siger Peter Hansen.

Han har tidligere vurderet, at værdien af hans hus er faldet med 300.000 kroner efter at familien har fået en stor del af deres havudsigt spoleret af den høje toiletbygning.

- Det er sikkert mere i dag med de stigende priser, siger han.

Nu håber Peter Hansen så på, at bygningshøjden vil blive reduceret mere end de 35 centimeter, som er krævet af Kystdirektoratet.

- Den tidligere bygning var jo næsten meter lave end den nuværende, så det håber vi på blive resultatet, siger Peter Hansen.

Han har skrevet til kommunens sagsbehandler med et ønske om dette. Hvor han henviser til, at Kystdirektoratet i sin afgørelse skriver, at såfremt kommunen måtte ønske at reducere bebyggelsens højde ud over det påbudte - eksempelvis af hensyn til de bagvedliggende ejendomme - kan dette ske uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Den kommunale sagsbehandler har foreløbig skrevet tilbage, at kommunen har skrevet til bygherren, at denne må vende tilbage med en løsning.

Erstatningssag Politikerne i Erhvervs- og Teknikudvalget sagde tilbage i februar nej til at reducere højden på toiletbygningen. Med henvisning til, at det ville koste omkring 300.000 kroner.

Udvalgsformand Villum Christensen (LA) sagde dengang, at hvis Kystdirektoratet pålagde kommunen at reducere bygningens højde, så ville man sende regningen videre til bygningens arkitekt.

Peter Hansen har sendt et brev til kommunen og foreløbig fået et positivt svar fra sagsbehandleren, der udtrykker håb om at man kan finde en løsning, der er brugbar for alle parter og at ombygningen kan påbegyndes inden for en rimelig tidshorisont.

i brevet skriver Peter Hansen, at han og de øvrige naboer håber, at de vil blive taget med på råd med hensyn til nedsættelsen af højden på bygningen.

- Det vil give den bedste mulighed for et resultat, vi alle kan være glade for, og være en fortsættelse af det samarbejde, vi allerede har opstartet. En nedsættelse med minimumskravet på 35 centimeter mener jeg som udgangspunkt er for lidt. Bygningen bør være så tæt på den gamle bygnings højde, som det er muligt. Det vil også harmonere med, hvad der i første omgang blev lovet, skriver Peter Hansen.

Villum C. i tvivl Formand for kommunens udvalg for teknik og erhverv, Villum Christensen (LA), er i tvivl om, hvorvidt kommunen skal acceptere afgørelsen fra Kystdirektoratet i sagen om toiletbygningen fra Stillinge Strand.

- Jeg er ikke meget for at bruge 300.000 kroner af skatteydernes penge på at gøre den bygning lavere. Jeg har været derude, og jeg synes jo ikke, at den generer ret meget, og det er meget få borgere, det drejer sig om. Det havde været noget andet, hvis der var tale om mange borgere, og hvis der kun er tale om, at Kystdirektoratet mener, at nogle principper er overtrådt, kan det da godt være, at sagen skal påklages videre, siger Villum Christensen, der tirsdag havde møde med centerchef Flemming Kortsen om sagen.

Da Sjællandske talte med ham, havde han dog endnu ikke nærlæst afgørelsen.

- Men du har jo tidligere sagt, at det kunne komme på tale at rejse erstatningssag overfor folkene bag byggeriet, hvis afgørelsen gik kommunen imod.

- Ja, det er også en mulighed. Jeg synes jo ikke det er tilfredsstillende, at vi betaler masser af penge til rådgivere, og så alligevel ender i en sådan situation, siger Villum Christensen.

Sagen vil komme op i forbindelse med udvalgets møde på mandag.

Her vil politikerne skulle tage stilling ud fra sagsfremstilling fra forvaltningen.

Det fremgår af begrundelsen for afgørelsen, at det er Kystdirektoratets opfattelse, at der ikke ville være blevet dispenseret til yderligere højde.

Desuden anføres det, at den øgede kotehøjde og den øgede byggehøjde i forening medfører en uacceptabel forøgelse af bygningens højde.