Se billedserie Hele gavlen af den gamle biograf var dækket af et tykt lag vedbend, der åbenbart ikke længere kunne holde fast. Foto: KIM BRANDT

Tonstung plante faldt ned over bil

Slagelse - 17. april 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den 85-årige Peter Lund fra Slagelse torsdag formiddag trådte ud på sin terrasse, måtte han gnide øjnene en ekstra gang. En kæmpestor vedbend, der i årevis har prydet gavlen på nabobygningen, var pludselig drattet ned. Både over hans drivhus på terrassen, men også ned over hans bil, som holdt på parkeringspladsen nedenunder.

- Ja, jeg kikkede godt nok en ekstra gang, siger Peter Lund, der har boet på H.P. Hansens Plads 3, 1. sal, siden 2003.

Den store plante er anslået 25 meter i længden og 12 meter høj og vejer således nemt flere tons.

Heldigvis kom ingen noget til, da kæmpeplanten faldt sammen - nærmest som en stor rulle grøn tapet.

Grunden til kollapset skal formentlig findes i, at der lige nu er en del håndværkere i gang med at renovere den store bygning, som tidligere rummede en biograf. Håndværkerne har travlt på taget, og planten var så stor, at den voksede flere meter ind over det flade tag.

Nu dækker planten taget på den lille, hvide bil.

- Som du kan se, kan jeg ikke rigtig få min bil ud, og jeg ved ikke, om der er sket noget med den, siger Peter Lund, da vi står bag den lille Citroen C1, der ligger under en dyne af vedbend.

Han har ellers flittigt prøvet at skære en masse vedbend væk fra højre side af bilen, men vægten af planten på venstre side af bilen er for stor.

- Jeg kunne muligvis godt prøve at bakke ud, men så bliver bilen helt sikkert ridset, siger han.

Torsdag eftermiddag var det ikke helt afklaret, hvordan han kunne få bilen fri.

- Der kommer en havemand forbi senere i dag og ser på det, men jeg tror, der skal en gaffeltruck til, som er stærk nok til at løfte planten væk fra bilen, siger Peter Lund, som tager hele episoden med ophøjet ro.

- Det er jo, hvad der sker. Jeg behøver ikke bilen i dag, og det er ikke noget, der vil holde mig søvnløs i nat, smiler han.

Dog er det lidt uklart, hvem der egentlig har ansvaret for uheldet - og dermed også, hvem der skal betale for eventuelle skader samt fjernelse af den døende plante.

Sjællandske kontaktede Nicolai Sams, der er bygherre på arbejdet med at omdanne nabobygningen - som tidligere var biograf - til lejligheder.

- Allerede for et par måneder siden kontaktede jeg naboerne igennem deres ejerforening og spurgte, om vi skulle slå halv skade i forhold til at fjerne planten, som står lige i skellet. Men de afslog, siger han til Sjællandske.

Han fortæller videre, at håndværkerne for en måneds tid siden har beskåret den store vedbend, som krøb ind over taget.

- Vi har kun fjernet det, som gik ind over vores tag, men jeg tænker, at den stærke blæst har revet godt i planten de sidste par uger, og så gav den endelig op i formiddag, siger Nicolai Sams. Han mener derfor ikke, at han kan drages til ansvar for hændelsen.

Formand for den lokale ejerforening, Leif Laugesen har dog en lidt anden opfattelse:

- Det er rigtigt, at han (Nicolai Sams, red.) tilbød at slå halv skade, men det omfattede altså også, at vi så skulle betale for renoveringen af hele væggen - og det ville vi ikke, siger han til Sjællandske.

Formanden er nu i gang med at finde et firma, som kan fjerne planten og dermed frigøre den klemte bil.

- Så må vi tage udgiften i første omgang, men jeg synes jo nok, at Nicolai Sams burde være med til at betale, slutter formanden.