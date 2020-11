Med en vogn spændt fast på bilen kører 52-årige Tonny Hansen fra Slagelse ud og donerer alt fra overtøj til sovegrej til hjemløse. Særligt sidstvænte er der stort behov for, oplever han. Foto: Fleur Sativa

Tonny hjælper hjemløse: - De tager en dag ad gangen og har kun det tøj, de går og står i

Som en hjælp til hjemløse indsamler 52-årige Tonny Hansen alt fra tøj til soveposer. Særligt sovegrej er der behov for, lyder det. Og heldigvis er villigheden til at donere stor.

Slagelse - 30. november 2020 kl. 08:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Én mands skrald er en anden mands guld. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og i Slagelse bliver det i disse dage omsat til virkelighed, når 52-årige Tonny Hansen samler ind til hjemløse før en kold tid.

For tre måneder siden oprettede han således Facebook-gruppen »Grejformidling til gadens folk«, og siden er det strømmet ind med donationer fra private.

- Det er alt muligt, folk tilbyder at forære væk. Og rigtig meget tøj. Denne her har faktisk stadig prismærke på, fortæller Tonny Hansen, da han viser en vinterjakke med pelskrave frem, som aldrig har været taget i brug.

Snart hænger den dog ikke længere bare på en bøjle. For den skal i stedet varme en kold krop, når Tonny Hansen personligt kører ud og afleverer den - og andre indsamlede ting - til hjemløse, som han finder siddende på gadens hårde jord eller liggende på en bænk.

En hård tilværelse - De sover i kælderskakte eller opgange og har ofte ikke andet end en fladtrådt papkasse eller en dørmåtte at ligge på. Det er virkelig en hård tilværelse, beretter den 52-årige slagelseaner, hvis idé om at hjælpe hjemløse er udsprunget af en interesse for friluftsliv

Gennem sit liv har Tonny Hansen nemlig haft friluftsudstyr, der løbende er blevet opgraderet efter behov. Og med tiden har det overskydende grej blot ligget og samlet støv på hylden uden at blive sat til salg eller foræret væk. Altså indtil nu. Artiklen fortsætter efter billedet...

I dag har Tonny Hansen oprettet Facebook-gruppen »Grejformidling til gadens folk«, hvor man kan efterlyse og indsamle til hjemløse. Foto: Fleur Sativa

Foruden varmt tøj indsamler Tonny Hansen både soveposer, liggeunderlag og hundedækken til den hjemløses bedste ven. For særligt førstnævnte er der behov for, siger han.

- En sovepose lever et hårdt liv på gaden. Asfalten slider nedefra, og ofte når tingene ikke at tørre inden det skal pakkes sammen, forklarer Tonny Hansen og peger på, at mange hjemløse intet har at beskytte sig med, når natten først melder sig, og frosten sætter ind.

Møder taknemmelighed Således koncentrerer Tonny Hansen sig mest om at indsamle sovegrej, da mange andre ifølge ham i forvejen hjælper med tøj og mad.

Men i Facebook-gruppen »Grejformidling til gadens folk« kan alle - både private og foreninger - efterlyse og indsamle frit efter behov.

Således kan for eksempel herberger bruge gruppen.

Når Tonny Hansen selv kører ud for at aflevere tingene direkte til de hjemløse, skyldes det imidlertid behovet for at gøre en forskel. Den bliver nemlig tydelig i mødet med den særligt udsatte gruppe af mennesker. Artiklen fortsætter efter billedet...

Flere ting, der bliver doneret, har aldrig været i brugt. Og måske var det endt som skrald - nu får hjemløse glæde af det. Foto: Fleur Sativa

- Når jeg møder dem på gaden og tilbyder dem en sovepose og et liggeunderlag, er de hjerteligt taknemlige for hjælpen. Det er mennesker, der oftest ikke har noget positivt at se frem til. De tager en dag ad gangen og har kun det tøj, de går og står i, forklarer han.

Flere unge hjemløse Ifølge Tonny Hansen møder han flere og flere - særligt unge -, der lever en tilværelse som hjemløs. Og de har ikke den samme kampgejst som mange lidt ældre mennesker har, mener han.

Det er derfor særligt vigtigt, at hjælpen når frem til dem, siger Tonny Hansen.

"(...) det giver dem mulighed for at komme igennem endnu en nat. Og endnu en dag."

- Tonny Hansen - Tonny Hansen - De unge har aldrig rigtig oplevet, at det har hjulpet at kæmpe sig igennem en krise, så de risikerer at synke til bunds i en ung alder og ender desværre ofte i den meget kedelige statistik over lav gennemsnitsalder for afdøde hjemløse, forklarer han, men anerkender, »at en sovepose eller et liggeunderlag ikke redder dem ud af deres situation«:

- Men det giver dem mulighed for at komme igennem endnu en nat. Og endnu en dag, fastslår Tonny Hansen, som vil fortsætte sin indsamling til hjemløse i alle aldre og selv sikre sig, at hjælpen når frem.

Selv om det ville være nemmere at forære tingene til et herberg, ville det nemlig også være »en lidt flad fornemmelse«, siger han:

- Jeg har indsamlet de her ting fra folk, der ikke har brug for dem og giver dem til nogen, der omvendt virkelig mangler dem. Det giver en kæmpe glæde at se deres reaktion over noget, som andre måske ville have smidt ud, fortæller Tonny Hansen.