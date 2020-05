Se billedserie Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Tomt klubhus løser skoles pladsproblem

Slagelse - 06. maj 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, når man har et klubhus uden brugere og en skole uden plads til eleverne?

For fodboldklubben B73, Slagelse og Trelleborg Friskole lå svaret ligefor. At fylde klubhuset med elever.

Skolen var udfordret på pladsen, da den skulle åbne for de yngste elever, men med lånet af klubhuset er skolens 5. klasse flyttet i eget lokale. Og klubhuset er så stort, at alle elever kan sidde i samme lokale.

Tilbage på Trelleborg Friskole må de andre klasser finde sig i at være delt op på grund af lokalernes størrelse.

- 5. klasse har fået et klubsammenhold, fordi de er flyttet til et nyt sted og fået en ny hverdag, fortæller konstitueret skoleleder på Trelleborg Friskole Astrid Vind, der også glæder sig over, at fodboldklubben har stillet et telt til rådighed, som nu står i skolens gård.

Win-win-situation Hun skulle i tænke længe over det, da tilbuddet om at bruge klublokalet kom fra Paw Nielsen, der er formand for støtteforeningen i B73, Slagelse og selv har børn på Trelleborg Friskole.

- Der skulle lige gøres hovedrent og laves kontrakt om rengøringen. Fem-seks dage gik der vel, fortæller Paw Nielsen.

- Det er en win-win-situation, at vi kan bruge lokalet, og de får brugt deres lokale. Det eneste vi betaler for er rengøringen, siger Astrid Vind og bliver suppleret af Paw Nielsen:

- Det er en positiv sideeffekt, at vi kan hjælpe vores rengøringsdame i gang. Hun er den eneste ansatte i fodboldklubben. Resten er frivillige, siger han.

Liv i huset B73 har længe gerne villet have flere brugere af deres klubhus. Mens coronaen har lukket al organiseret fodbold i Danmark, har klubhuset stået helt tomt. Men under normale omstændigheder står det også tomt indtil klokken 16 alle hverdage.

- Vi har haft fat i nogle foreninger, og der har været nogle fra ældrecentre og se på det. Men de har foretrukket deres egne lokaler. Nu var der en åbning, og hvis vi kan finde ud af noget fremadrettet, synes jeg, vi skal gøre det, siger Paw Nielsen.

Og den er Astrid Vind med på. - Vi har rigtig gode muligheder på Trelleborg Friskole, men det kan gøre noget godt at blive taget ud af hverdagens rammer. Den kan være en biologitur, eller det kan være, vi skal en tur til Slagelse for at komme i teater eller biograf eller en bytur for at se på statuer. Så kan vi være her først, og så er vi ikke afhængige af busforbindelsen fra Trelleborg, siger Astrid Vind.

Og Paw Nielsen er kun glad for, at kunne hjælpe.

- Vores værdier er jo fællesskab, respekt, rummelighed og udvikling. Vi er en breddeklub, og vi vil rigtigt gerne hjælpe. Når klubhuset ikke er benyttet, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe skolen. Da vi skulle bruge frivillige til at sætte telt op på skolen, så var de der med det samme. Det er B73-ånden, siger Paw Nielsen.