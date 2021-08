Se billedserie Tove Hald gør sig umage i sin renovering af Toldboden, som hun har ejet gennem en årrække. Dér hvor der tidligere var en port, er der nu et vindue i samme dimensioner som porten. Foto: Solveig Hansen

Toldbodscaféen erstatter snart Pølseboden ved havnen

Den tidligere Pølseboden ved havnen i Skælskør er en saga blot. I stedet er en lækker café på vej i løbet af efteråret. En café der samtidig lader Toldboden komme

Slagelse - 31. august 2021 kl. 08:45 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

I flere årtier har stedet at gå hen for at få en ristet pølse med brød eller en portion pommes frites i Skælskør været ved havnen, hvor Pølseboden lige så længe har været et aparte appendiks til den tidligere Toldbod.

Men som Toldkammeret blev nedlagt i 1969, er det nu slut med Pølseboden, og hvad stedet nu ellers har heddet gennem tiden.

Ejer af den historiske bygning på Havnevej 7, Tove Hald, har nemlig efter at lejemålet blev opsagt som en konsekvens af coronakrisen valgt, at stedet fortjener en opfriskning og en ny fremtid.

Skæmmende tilbygning - Tilbygningen til Toldboden har jeg hele tiden syntes var så skæmmende for den fine bygning fra 1886, som er tegnet af en af datidens fineste arkitekter, J. D. Herholdt, men samtidig har jeg ikke villet opsige lejemålet før tid, siger Tove Hald.

Hun har ejet Toldboden i fem år, og det har længe været hendes ønske, at udnytte bygningens fantastiske beliggenhed lige ved indgangen til Skælskør, som hun mener bør være noget andet og mere end en trist parkeringsplads.

Flot indgang til byen - Der er parkeringspladser nok i byen, så hvorfor ikke i stedet udnytte pladsen til at få skabt et sted, som inviterer folk ind i byen, og som giver de besøgende lyst til at se og opleve mere af Skælskør, og som tydeligt viser, at Skælskør er en keramikby, fortæller Tove Hald.

Hun nævner, at for eksempel store keramikkrukker med blomster kunne være nærliggende at stille op uden for den café, som hun forventer i løbet af efteråret vil erstatte stedets tidligere mange grillbarer.

Ønsket håndsrækning I øjeblikket holder hun hånd i hanke med en større og gennemgribende renovering af Toldboden i den ende, der vender ud mod Algade. En renovering, som hun selv bekoster, selv om hun gerne havde set, at Slagelse Kommune havde taget medejerskab i renoveringen af bygningen, som hun er i gang med at føre tilbage i tiden i både stil og materialer.

Blandt andet har Tove Hald fået fragtet tre et halv tons granit fra Bornholm til Skælskør, for at genskabe den granit, der tidligere og stadig på resten af bygningen omkranser døre og vinduer, og som udgør selve fundamentet. En tidligere port i bygningen er samtidig blevet til et stort vindue i samme mål, som den tidligere port, og gamle mursten er blevet fremskaffet og vasket i syre for at undgå, at der vil være farveforskelle i murværket.

- Jeg brænder virkelig for, at få noget godt ud af det, og det har været mit håb, at Slagelse Kommune også kunne se, at renoveringen vil give et løft til byen, hvilket Tove Hald beklager endnu ikke er sket. Hun håber dog stadig, at hun vil få lov og plads til udendørsservering.

Inden længe forventer Tove Hald, at den ydre forvandling er til ende, og i løbet af efteråret er det hendes håb, at Toldbodscaféen er en realitet.

Tove Hald satser i den forbindelse på, at en forpagter inden længe vil byde sig til. En forpagter som ønsker at skabe den lækre café med god kaffe, delikate kager og lidt let at spise, som ifølge Tove Hald ikke findes i Skælskør i forvejen.