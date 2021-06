Tørnæs besøgte »fantastisk perle«

Se billedserie Det blev en øjenåbner for Ulla Tørnæs (V), medlem af Folketinget, da hun mandag besøgte Guldagergaard i Skælskør. Hun var inviteret af Stén Knuth (V). Borgmesterkandidat for Venstre i Slagelse, Knud Vincents, deltog også. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Mandag var Stén Knuth (V) rundviser for Ulla Tørnæs (V) - begge medlem af Folketinget - i Skælskør, Korsør og Slagelse. I Skælskør var det Guldagergaard, der blev vist frem for esbjergenseren, der har en lang politisk karriere bag sig.

For at udvide den politiske horisont er medlemmerne i Venstres folketingsgruppe for nylig blevet sat sammen to og to for at indvie hinanden i deres respektive lokalområder i det politiske Danmark.

Lokale Stén Knuth blev i den forbindelse sat sammen med Ulla Tørnæs, der er forhenværende minister ad flere omgange, og som i dag er forsknings- og uddannelsesordfører.

Stén Knuth var derfor for tre uger siden på rundtur i Esbjerg i silende regnvejr, hvor Ulla Tørnæs viste rundt, og mandag var det så Stén Knuths tur til at vise Ulla Tørnæs rundt på sin politiske hjemmebane - i strålende solskin.

En rundvisning på en dags varighed, og hvor Stén Knuth efter at have hentet Ulla Tørnæs ved toget på Slagelse Station, havde valgt at slå ned på henholdsvis Guldagergaard i Skælskør, Halsskov Færgehavn i Korsør samt Campus Absalon i Slagelse, som de steder, der skulle vises frem.

- Guldagergaard repræsenterer noget af det fineste, vi har i kommunen, og der er ikke noget, der er så spændende som det her i hele Nordeuropa, indledte Stén Knuth besøget på Guldagergaard, hvor også borgmesterkandidat for Venstre i Slagelse, Knud Vincents, deltog.

Mette Blum Marcher, der er direktør på Guldagergaard, tog glad imod det politiske trekløver og fortalte på en længere rundvisning på stedet beredvilligt om både historik, vigtighed og potentiale.

- Det er vores ønske, at Guldagergaard skal være et kulturelt pejlemærke på Vestsjælland, og at vi skal være med til at rykke den professionelle kunst derud, hvor borgerne er, siger Mette Blum Marcher, da alle er samlet i den unikke skulpturpark, der var på nippet til at blive udstykket til parcelhuse. Men hvor servitutter spændte ben og derfor i stedet banede vejen for, at den tidligere æbleplantage blev til et internationalt keramisk center, hvor kunstnere fra hele verden i dag sparrer professionelt med hinanden. Det vel at mærke når ikke corona er på spil til at forpurre den internationale udveksling og talentudvikling, som ellers løbende sker på stedet.

Helt fortryllet - Jeg er helt fortryllet, og jeg vidste faktisk ikke, at der lå sådan et sted i Skælskør, men det er da en fantastisk idé at samle kunstnere fra hele verden på denne her måde, siger Ulla Tørnæs, der blev vist rundt i både skulpturpark, værksted og i Galleri Æblehuset, der er stedet for varierende udstillinger på stedet.

Også den brændefyrede ovn, som ikke findes tilsvarende i hele Nordeuropa fik et par ord med på vejen under rundvisningen, hvor Mette Blum Marcher også kom ind på udfordringen ved at blive taget alvorligt som et seriøst keramisk internationalt center, når postnummeret signalerer provins og udkantsdanmark.

- Vi samarbejder med 108 universiteter i hele verden, og det var keramikkens rockstjerner, der var med til at starte Guldagergaard, siger Mette Blum Marcher, der også kom ind på sommerens unikke festival Claytopia.

Faglig og folkelig En festival, der udspringer af sommeren 2020, hvor Guldagergaard så sig nødsaget til at finde på nye måder at agere i verden på, da den sædvanlige og kontinuerlige indtægt via konceptet Artist in Residense ikke lod sig gøre.

- Vi var tvunget til at tænke anderledes, og vi oplevede, hvor godt det blev taget imod, da vi inviterede til åben sommer på Guldagergaard, siger Mette Blum Marcher, der nu er gået helhjertet ind i at få både folkelig og faglig fokus på keramikken via festivalen Claytopia.

Det blev undervejs også til en snak om, hvor vigtigt det er at prioritere håndværket, og at der er brug for professionelle værksteder, som Guldagergaard for at fremdyrke de keramiske talenter på verdensplan.

En finger på pulsen - Som folketingsmedlem er det vigtigt at vide, hvad der rører sig i hele landet, og jeg vidste slet ikke, at der lå så fantastisk en perle i Skælskør, siger Ulla Tørnæs, der ikke vil afvise, at hun selv kommer til Guldagergaard i løbet af sommeren.

Rundvisningen på Guldagergaard blev fulgt op med frokost, inden Knud Vincents, Stén Knuth og Ulla Tørnæs fortsatte turen til Korsør og sidenhen Slagelse.