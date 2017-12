Se billedserie Jan Velling, til venstre, har i 15 år arbejdet tre timer om dagen hos Gitte og Niels Lien. - Ellers ville jeg gå i hundene, siger han. Foto: Anders Ole Olsen

Tømrerfirma giver plads til flere

Slagelse - 14. december 2017 kl. 10:09 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tømrer- og snedkermester Niels Lien og hans firma i Slagelse har fået det lokale arbejdsmarkedsråds virksomhedspris for blandt de i alt 48 medarbejdere at inddrage nogle af dem, der ellers har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Nogle er i jobordninger via jobcentret, og blandt de 10-12 lærlinge er både voksenlærlinge og eux-lærlinge, der forener en håndværksmæssig uddannelse i træ med en gymnasial uddannelse. Senest har virksomheden også haft autister ansat, og så har den haft en 55-årig mand i flexjob tre timer om dagen i 15 år.

Han hedder Jan Velling og er uddannet isenkræmmer. Både tunge løft og sport har ødelagt hans ryg og knæ, men han går til hånde i tømrervirksomheden, og ved slet ikke, hvad han skulle stille op, hvis ikke Gitte og Niels Lien havde arbejde til ham.

- Så ville jeg gå i hundene. De har været der for mig hele tiden, siger Jan, der også mærkede de tos omsorg, da han mistede sin kone.

- Det er rart at have noget at stå op til, og der er ingen, der jager med mig, for det ved de godt, at de ikke får noget ud af, siger Jan.

Da formanden for arbejdsmarkedsrådet, byrådsmedlem Helle Jacobsen (V) overrakte virksomhedsprisen i tømrerfirmaets frokoststue, var det med et væld af rosende ord. Om at insistere på at skabe plads til alle. Om rummelighed og tålmodighed og med anerkendelse af, at det kræver noget af alle medarbejdere på en arbejdsplads, når virksomheden vil være socialt ansvarlig.

- I er en virksomhed med et stort hjerte, og jeg har hørt fra pålidelig kilde, at I gør en meget stor forskel for mange af de mennesker, som kommer ind i jeres virksomhed. Ikke alene i arbejdsmæssig sammenhæng men også ind i privatsfæren, hvis der er behov for hjælp dér. I driver jeres virksomhed på en respektindgydende og beundringsværdig måde, lød det fra Helle Jacobsen.