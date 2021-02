Se billedserie Læg mærke til, hvordan slammet fosser ud af grabben (nederst til venstre), hvilket besværliggør arbejdet. Foto: Kim Brandt

Send til din ven. X Artiklen: Tømning af sø er en udfordring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tømning af sø er en udfordring

Det viser sig nu at være en større udfordring at tømme Smedegadesøen. Det skyldes ikke mindst tonsvis af »suppe-agtig slam«, som er besværligt at fjerne.

Slagelse - 05. februar 2021 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Det har nu heller aldrig været meningen at tømme søen helt - kun omkring en fjerdedel af den, siger driftplanlægger Lasse Fjeldsted fra Slagelse Kommune. Som beskrevet i avisen forleden tømmes en del af søen lige nu for at gøre plads til et fundament til en kommende skulptur/vandkunst.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger