Se billedserie Indehaver Christina Sommerstedt - her mellem sine ansatte - glæder sig til åbningen, der er planlagt til den 31. juli. Mere personale søges.

Tøjforretning udvider med nyt mekka for »teens«

Slagelse - 13. juni 2020 kl. 09:21 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver den sejeste butik med alle de fede mærker.

Sådan lyder det fra Christina Sommerstedt, indehaver af tøjforretningen Concept ved Nytorv, som nu løfter sløret for en åbning, der ifølge hende baner vejen for alt det, der efterspørges.

Ejeren har nemlig efter talrige forespørgsler fundet det rette lokale til en splinterny tøjforretning, »STREET#STYLERS«, udelukkende for børn og teenagere i alderen 8 til 16 år.

I tidligere TDC-lokaler De 240 kvadratmeter har hun fundet et andet sted ved Nytorv, rettere i de tidligere TDC-lokaler i Smedegade, hvor tøjbutikken Like ANNA pillede tøjet af stativerne i slutningen af januar. Her lukkede forretningen.

Christina Sommerstedt håber i den forbindelse, at der vil komme vind i sejlene, når »teens« i byen tilbydes mærker som Tommy Hilfiger, Calvin Klein, La La Berlin, Sofie Schnoor, Grunt Only, Champions og mange flere.

- Vi har haft meget stor efterspørgsel på mange af de brands, vi har i Concept- butikken nu. Bare nede i størrelser til de smukke unge mennesker, lyder det fra indehaveren, som glæder sig til en festlig åbning, der ifølge planen vil finde sted 31. juli.

Vil være med på den digitale mode

Butikken vil få et råt, stilfuldt look, og konceptet indebærer blandt andet, at der skal vælges nogle unge, der bliver ansigtet udadtil.

Målgruppen er nemlig alle dem, der allerede i dag anvender sociale medier og er med på de allermest moderne trends - særligt inden for det digitale, hvor forældre til børn i kernegruppen nok har hørt ordene »TikTok«, »Insta« og så videre.

- Det er jo en ny og spændende verden for os, for selv om vi kender alle brands, byen og så videre, så skal vi til at lære nye medier at kende, siger Christina Sommerstedt, der også mener, at det er vigtigt at »være med på beatet«, fordi der bliver tilknyttet en webshop til den fysiske butik.

Søger personale I anledning af åbningen søges der tilmed personale, ligesom indehaveren gerne hører fra unge med et særligt talent inden for dans eller lignende, der kan krydre åbningsfesten yderligere.

I øvrigt vil den nye butik åbne, en måned før Concept kan fejre sin 9-års fødselsdag.