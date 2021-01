Lærke og Lucas Kaiser blev henholdsvis syv og to år. De begge har været tilknyttet Heimdal, som er et kommunalt bo- og aflastningstilbud med plads til 12 borgere med varige funktionsnedsættelser.

Toårig svært handicappet dreng lå død i flere timer på kritiseret bosted

For otte år siden mistede Marie og Morten Kaiser deres svært handicappede søn. Han sov ind på bostedet Heimdal, som for nylig fik kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed og nu er indehaver af en længere stribe påbud. Parret reagerer på baggrund af den senere tids omtale af stedet, og fordi de allerede dengang kunne konstatere mangler. Storesøsteren døde året efter - samme sted.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her