Flux Water, der tidligere i år blev opdaget i at udlede farlig insektgift til to åer fra deres resningsanlæg ved SK Forsyning i Slagelse, stævner nu to andre virksomheder i sagen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: To virksomheder stævnes i sag om alvorligt gift-udslip Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To virksomheder stævnes i sag om alvorligt gift-udslip

Stena Recycling og Maribo Hilleshög stævnes nu i sagen om gift-udslip til to åer i Slagelse. Ifølge Flux Water står begge virksomheder bag op til flere leveringer af spildevandet.

Slagelse - 21. december 2019 kl. 06:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I to åer i Slagelse er der fundet deforme ferskvandstanglopper, efter det i juni blev det opdaget, at der fra Flux Waters rensningsanlæg ved SK Forsyning blev ledt farligt insektgift ud i Jernbjerg Å og videre til Tude Å.

Men nu stævner virksomheden, der modtager, renser og behandler industrielt spildevand, to andre virksomheder for at være ansvarlige i sagen.

Det drejer sig om affaldsvirksomheden Stena Recycling og frøproducenten Maribo Hilleshög, der angiveligt gennem halvandet år har leveret i alt 16 læs med pesticidforurenet spildevand til Flux Waters behandlingsanlæg i Slagelse.

Kræver op til 25 mio. i erstatning Ifølge Flux Water har Maribo Hilleshög produceret spildevandet fra deres bejdsning af frø med de såkaldte neonikotinoider, der ellers er forbudt i EU. Virksomheden har fået dispensation til at bejdse sukkerroefrø med pesticidet.

Stena Recycling har stået for at indsamle og forhandle spildevandet videre efter aftale med Maribo Hilleshög. Derfor stævner Flux Water begge virksomheder som leverandør af det forurenede spildevand og altså samtidig for at være erstatningsansvarlige for Flux Waters økonomiske tab.

Samlet set løber det op i 20-25 millioner kroner i omkostninger og tabt fortjeneste, skriver mediet CleantechWatch.

I løbet af hele sagen, som også efterforskes af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, har salgsdirektør og medejer Lars Kastholm understreget, at Flux Water er uskyldige og har handlet i god tro.

Forkert deklaration - Vi har modtaget spildevand deklareret som »spildevand indeholdende to procent farve«, hvilket er helt i tråd med vores miljøcertificering. Derfor er det kun i vores interesse, at sagen nu bliver efterforsket til bunds, og at kilden til forureningen bliver stillet til ansvar, har Lars Kastholm tidligere forklaret til Sjællandske.

Det samme konstaterer en rapport udarbejdet af den uvildige rådgiver Niras, der er valgt af Flux Waters egne advokater. Det skriver mediet CleantechWatch, som er i besiddelse af rapporten.

Blandt andet står der heri, at »Niras vurderer på baggrund af de udleverede dokumenter, at Flux Water ikke på det grundlag kunne have været vidende om, at spildevandet fra Stena havde indhold af neonikotinoider, og at Flux Water ikke har fået oplysninger om, at spildevandet fra Maribo Hilleshög hhv. Stena indeholder neonikotinoider, som Flux Water ikke må behandle.«

Direktør afviser ansvar Frøproducenten Maribo Hilleshög tager imidlertid på samme måde afstand fra udslippet. »Det har ikke noget med os at gøre«, slår den administrerende direktør, Niels Mikkelsen, fast over for Sjællandske.

De 16 læs med deklarationen »spildevand med 2 pct. farve« stod nemlig med Stena Recycling som afsender. Det skyldes, at Maribo Hilleshög har haft en kontrakt med virksomheden om at håndtere spildevandet, og derfor er det Stena Recycling, der har leveret spildevandet indeholdende pesticid-rester til Flux Water.

- Det her må være en sag mellem Flux Water og Stena Recycling. For det har ikke noget med os at gøre, siger derfor administererende direktør Niels Nikkelsen og slår fast, at Maribo Hilleshög har deklareret deres spildevand korrekt.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra Stena Recycling. Dette er ikke lykkedes. Til CleantechWatch oplyser selskabet imidlertid, at man først vil kommentere på sagen, når stævningen er blevet nærlæst.