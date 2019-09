Se billedserie Marianne Olsen og Thomas Thor Andersen Nexø har fået stort ja tak til deres tilbud om at genåbne kiosken i Tårnborghallen. Privatfoto Foto: Henrik Kjaersids

To unge genåbner kiosk i idrætshal

Slagelse - 04. september 2019 kl. 09:44 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt nye behagelige loungne-møbler i indgangspartiet møder nu brugerne af Tårnborghallen. De behøver ikke at sidde uden vådt og tørt i de nye sofaer, for Marianne Olsen og Thomas Thor Andersen Nexø har tilbudt Tårnborg Idrætsforening at genåbne kiosken i hallen.

- Det har vi takket stort ja tak til i håb om, at vi med de nye møbler og adgang til kioskvarer kan få øget det sociale samvær med nogle 3. halvlege efter træning og kampe, siger Troels Christensen. Han er formand for idrætsforeningen, der den senere tid har oplevet både fremgang og mange ønsker om at sponsorere penge til klubbens aktiviteter.

- Vi er bare så taknemmelige over samlet at have modtaget op mod 200.000 kr. til støtte for vores arbejde i klubben, siger Troels Christensen.

De seneste 20.000 kroner er givet af Spar Nord Slagelse. Pengene er gået til indkøb af de nye møbler til hallen.

Kendskabet til den succesfulde klub med medlemsfremgang blandt andet som følge af en eSportsafdeling bliver snart øget i hele Danmark.

For en journalist og en fotograf var forleden på et over to timer langt ophold i klubben for at tale med spillere, trænere og ledere til en temaartikel om Tårnborgs Idrætsforenings succes med at tænke nyt og få flere medlemmer. Artiklen bringes i det landsdækkende magasin »UDSPIL«, der udkommer i 40.000 eksemplarer og er DGIs talerør til deres 6300 medlemsforeninger.

Den genåbnede kiosk bliver kontantløs, da betalingen skal klares via MobilePay. I princippet er der tale om en selvbetjeningskiosk uden bemanding til de almindelige træningsaftener, hvor en leder vil have nøgle til den. Kiosken vil ifølge Troels Christensen være bemandet ved klubarrangementer, opvisninger, »Åben Hus dage« og andre større arrangementer.