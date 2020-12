Artiklen: To ud af fire hal-gudstjenester aflyst

To ud af fire hal-gudstjenester aflyst

»I lyset af coronasituationen har menighedsrådene i Kirke Stillinge og Hejninge besluttet at opgive at holde gudstjeneste juleaften i henholdsvis Stillingehallen og Trelleborg Friskoles hal«. Det oplyser sognepræst Morten Brøgger til Sjællandske.

- Ja, vi forventer at kunne afholde gudstjeneste i Stillinge kirke den 24. december klokken 13.00 og klokken 16.00 og i Hejninge kirke klokken 14.30, fortæller Morten Brøgger.

Som Sjællandske skrev i sidste uge, var det meningen at flytte gudstjenesterne ud til de større haller, hvor flere kunne få glæde af gudstjenesterne.

Ved at rykke tilbage til kirkerne bliver dette antal naturligvis noget mindre:

Han understreger, at tilmelding er nødvendig - og at det skal ske på mail: mbr@km.dk .

Sjællandske kontaktede onsdag eftermiddag også sognepræst Marianne Rueskov Myssen, Sørbymagle, som tidligere har meddelt, at der bliver holdt julegudstjeneste i Sørbyhallen den 24. december klokken 13.

Under normale omstændigheder ville der være tre gudstjenester i Sørbymagle kirke med plads til omkring 100 gæster pr. gang, men ved at bruge hallen er der plads til 300 på én gang.

- Vi har langt bedre mulighed for udluftning, afstandskrav m.m. i hallen, så vi regner med at gennemføre som planlagt, siger hun.

Præsten mødes med menighedsrådet den 22. december og vil her forsøge at omdanne den store hal til et kirkerum.