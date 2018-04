Se billedserie To storke spankulerer rundt på marken ved Valdbygård Gods og leder efter mus og andet guf. Foto: Thomas Krogh

To storke set nær Slagelse

Slagelse - 12. april 2018 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Storken har en helt særlig plads i danskernes hjerter, og er man heldig nok til at se en, bliver man automatisk »glad i låget«.

Det fortæller formanden for DOF, Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, og hans påstand bakkes til fulde op af forvalter Thomas Krogh, Valdbygaard Gods lidt uden for Slagelse: - Det var virkelig et særsyn, som man simpelthen bliver i godt humør af, fortæller han til Sjællandske.

Tirsdag eftermiddag omkring klokken 15 observerede han storkeparret, som blev i området indtil mørket faldt på. Han tog også et billede af de sjældne gæster med sin mobiltelefon - et billede, som dog blev taget på lang afstand, hvilket desværre ikke har gjort underværker for kvaliteten.

Han kontaktede avisen for at fortælle om sine observationer, og bevæbnet med et lidt skarpere objektiv tog vi ud i området onsdag formiddag.

Der var masser af fugle, men desværre ingen storke. I hvert fald ikke i det område, hvor de blev observeret dagen før.

Ifølge DOF-formand Egon Østergaard er det mest sandsynligt, at der er tale om et par såkaldte »svenske projektstorke«:

- Modsat her i Danmark så er man i Sverige i fuld gang med kunstigt at forsøge at re-etablere bestanden af storke, men det er altså ikke noget, vi gør herhjemme. Her ønsker vi »den ægte vare« - altså storke, som kommer hertil fra Afrika, siger han.

Vejret spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvornår man kan håbe på et storke-visit i Danmark. Men det er ikke det vigtigste parameter - det er ifølge DOF-formanden muligheden for mad - og helst i rigelige mængder:

- Det skal helst være højtryksvejr - altså sol og blå himmel - for at storkene ubesværet kan svæve de mange hundrede kilometer op gennem Europa. Men det vigtigste er, at der er masser af mad - og det er altså blevet sværere og sværere for storkene at finde i vores gennemproducerede landbrugsland.

En stork skal have let adgang til »guf« som mus, frøer og græshopper, og det er åbenbart ikke så lige til som for år tilbage.

Tilmed er »vinduet« for, hvornår et storkepar kan slå sig ned og yngle, blevet kortere end før.

- Faktisk er det sådan, at hvis et storkepar ikke finder sammen og bygger rede i løbet af den næste uges tid, så er chancerne for storkeunge meget små, siger han.

Det er ud fra billedet, som blev taget tirsdag ved Slagelse, ikke muligt at se, om det er »ægte« storke - eller de svenske »projekt-storke«.

- Hvis storken har en farvet ring om benet, er den efter alt at dømme fra Sverige. Hvis den ingen ring har, er det formentlig den ægte vare - altså en fri fugl, siger Egon Østergaard.