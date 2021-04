Artiklen: To solouheld på motorvejen på en time

To solouheld på motorvejen på en time

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi måtte søndag eftermiddag i løbet af en time rykke ud til hele to forskellige solouheld på Vestmotorvejen på strækningen ved Slagelse.

Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Første melding kom klokken 16.33, hvor en bil i det østgående spor havde ramt autoværnet og kørt i grøften. Føreren af bilen kom ikke til skade.

Klokken 17.33 kom så næste melding om uheld på Vestmotorvejen, denne gang i det vestgående spor. Her havde bilen også ramt autoværnet og skred ud i nødspret.

Føreren af bilen var påvirket at stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Efter endt afhøring blev han løsladt. Heller ikke han kom til skade som følge af uheldet.