For første gang er Helms Skole ramt af corona-smitte. To klasser er sendt hjem. Foto: Helge Wedel

To skoler sender klasser hjem efter coronasmitte

Standsning af mulig smittespredning betyder, at Forlev Friskole har sendt den ene fjerde klasse, 5. klasse og 9. klasse hjem, fordi en af skolens lærere torsdag er konstateret positiv med covid-19. Det oplyser skoleleder Niels Christian Buch. Det er anden gang, at en lærer på friskolen er smittet.

Helms Skole har indtil i torsdags været forskånet for smitte. Her blev en elev i 8. klasse testet positiv. Både 8. og 9. klasse blev derfor sendt hjem torsdag.

- Selv om der er tale om store teenagere, så var der udbredt ærgrelse over, at de gik glip af juleklipdagen fredag, så de klipper nu julepynt derhjemme, som de tager med, når de igen må komme i skole næste fredag, siger Marlene Rohde Søndergaard, der er kontitueret skoleleder. Hun tilføjer, at også et par lærere er sendt til test, ligsom det er et stort arbejde at smitteopspore, selv om Helms Skole er delt op i zoner, hvor eleverne holdes adskilt.