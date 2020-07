To sigtet efter gård-indbrud

Politiet fik mandag klokken 6.46 en anmeldelse om, at der holdt en temmelig uvedkommende bil på en gård lidt uden for Slagelse, og at der luskede et par mistænkelige personer omkring.

Det viste sig at være en 35-årig mand, der var sammen med en 34-årig kvinde, begge fra Skælskør.

De havde skåret en hydraulikcylinder af mejetærsker, der stod opmagasineret på stedet, og de blev derfor begge to sigtet for tyveri.

Den 35-årige mand blev anholdt klokken 9.33 og afhørt på politistationen i Slagelse, og derefter blev han løsladt igen klokken 10.39.