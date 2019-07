To reddet fra kæntret jolle

To mænd i 50'erne fik sig en ufrivillig tur i Storebælt, da de lørdag ved middagstid kæntrede i en jolle ud for Bisserup Strand ved Skælskør. Der blev slået alarm klokken 11.45, fordi et vidne inde fra stranden kunne se to personer ved en båd, der var væltet. Slagelse Brand og Redning blev sendt afsted, men de to personer var hjulpet i land af andre, da redningsmandskabet kom frem. Et vindstød fra den kraftige sommerblæst havde tippet jollen så meget, at den tog vand ind og kæntrede. De to mænd kom ikke noget til, og det lykkedes også at få jollen bjærget.