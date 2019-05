Se billedserie I dag - den 4. maj - markeres befrielsen fra den tyske besættelse af landet i 1945, og med befrielsen mindes vi også modstandskampen og dens ofre. Foto: KIM BRANDT

To ofre for tysk terror i Slagelse

Slagelse - 04. maj 2019

Rundt om i byen ses mindesmærker for faldne i frihedskampen. Sidste år omtaltes det kraftfulde monument for frihedskampen, som står på Rosengade, og de mange mindetavler i anlægget bag billedhugger Gunnar Slots figur af en henrettet frihedskæmper. Men der er flere mindesmærker.

Der er også modstandsfolk, som ikke fik en mindesmærke, og tilbage er så alle dem, der overlevede indsatsen. Dem er der strengt taget ingen, som tænker på.

I bymidten findes to mindeplader: Ved Løvegade 20 ses en plade for Finn Hagen Rasmussen, og på Schweizerpladsen 7 en for Willy Vigholt. Finn Rasmussen var den aktive i modstandskampen, og Willy Vigholt et offer for besættelsestiden.

Gymnasiet, politistationen, Falckstationen og kasernen har alle mindeplader for faldne modstandsmænd med tilknytning til de enkelte institutioner. På kirkegårdene er nogle gravminder smykket med en medaljon, der bekræfter afdødes indsats i modstandskampen, og på Sorøvej står mindestenen for Albert Ibsen.

Finn Haagen Rasmussen (27. 2. 1922 - 12. 4. 1945) var en ung mand med mod og samvittighed, der engagerede sig i modstandskampen.

Efter folkeskolen blev han sømand og fik søfartsbog den 15. april 1937. Han afmønstrede 16. marts 1940 og fik forskelligt arbejde på land - og blev uddannet til C. B. betjent.

Da hans forældre var flyttet fra Roskilde til Slagelse, kom Finn naturligt til byen. Han arbejdede skiftevis på land og til søs, men den lokale modstandsbevægelse fandt Finn interessant til det fordækte arbejde.

Han lejede et værelse i Brugsens ejendom, der lå på hjørnet af Løvegade og Absalonsgade, og det fungerede også som våbenlager. I midten af februar 1945 blev han udnævnt til sabotageleder i Slagelse. Han havde mange fortjenester bag sig, da han tilfældigt blev arresteret ved en razzia, men på kasernen opdagede Gestapo hvilken fangst, de havde gjort. Efter forhør skulle Gestapo dagen efter afprøve oplysninger om et våbenlager i Løvegade 16. Finn skulle påvise våbenlageret, men forsøgte at flygte. Gestapo skød på ham, og han faldt om på gaden ud for nr. 20. Gestapo-folkene slæbte den hårdt sårede Finn ind i bilen. Ingen vidste, hvor Finn var blevet af, og efter befrielsen begyndte man at gennemsøge kaserneområdet, men uden resultat.

Den 29. august 1945 blev der holdt en stor mindehøjtidelighed flere steder i byen. Ud for Løvegade 20 var der samlet flere hundrede mennesker for at mindes Finn. I den anledning blev der opsat en mindeplade i bronze udført af den lokale billedhugger Gunnar Slot.

På den tid forestod der et stort arbejde med at få gjort op med de mennesker, som havde gået nazisternes ærinde. Efterhånden fik det danske politi dannet sig et godt overblik, og med hjælp fra lokale modstandsfolk blev man opmærksom på, hvem der havde været i Slagelse i april. Retssagen afslørede, at Finn Rasmussen skulle være bragt til sygehuset, men han blev kørt ud i Lystskoven og skudt, hvorefter han blev gravet ned. Finn Rasmussen blev fundet den 28. september 1945 og begravet på Sct. Mikkels kirkegård den 5. oktober. I bogen »Slagelse besat og befriet« side 182-190 gives en udførlig beretning om Finn Haagen Rasmussens liv og skæbne.

Willy Vigholt (8. 8. 1899 - 6. 1. 1944) var læge og byrådsmedlem. Han var kendt og respekteret, og derfor passede han til det »berømtheds-kriterium«, der var styrende for tyske terrordrab. I »Slagelse besat og befriet« side 123-127 gives en omfattende beskrivelse af attentatet.

Sorø Amtstidende skrev: »Snigmord i Slagelse. Den 44-aarige Læge W. Vigholt, Slagelse er Torsdag kl. 19.20 skudt ned i sit Venteværelse af en ca. 30-aarig Mandsperson, der, under Foregivende af at skulle have taget noget ud af Øjet, havde skaffet sig Adgang til Lægens Konsultationsværelse. Doktoren blev skudt ned forfra af en Kugle gennem Mundhulen. Han vendte sig om og flygtede, men blev ramt af yderligere tre Skud gennem Ryggen. Et femte Skud gik gennem Døren, som Doktoren skubbede i efter sig. Doktoren blev i Ambulance bragt til Centralsygehuset og døde ved Indlæggelsen. Han var praktiserende Læge i Slagelse siden 1929. Dr. Vigholt var konservativt Medlem af Byraadet og Formand for Vestsjællands Rideklub.«

Mindepladen hænger ved porten i ejendommen, hvor læge Vigholt både havde sin lejlighed og konsultation.