To mistænkelige brande på kort tid

På et autoværksted på Strudsbergsvej i Slagelse udbrød der i går klokken 22.23 brand.

Branden startede ifølge Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi i en bil, der stod under et halvtag. Herefter bredte branden sig og tog både fat i taget, ligesom også autoværkstedet fik skader efter branden.

Ifølge vagtchef Jan Nielsen fra Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi udbrændte bilen helt, men man håber på at finde frem til en gerningsmand efter videre undersøgelse af gerningsstedet:

- Vi behandler branden som en mistænkelig brand, der er påsat. Hvem, der så har gjort det, håber vi at komme tættere på, når vi har undersøgt nærmere, forklarer han og uddyber:

- Så på nuværende tidspunkt har vi ingen mistænkte.

Men bare en halv time efter – klokken 22.52 - måtte politi og beredskab rykke ud til endnu en brand.

Her fik politiet en melding om, at et skraldeskur – denne gang på Grønningen - stod i flammer.

Selvom denne brand opstod kun lidt over en kilometer fra det første gerningssted, mistænker Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi imidlertid ikke, at de to har tilknytning til hinanden.

- Skraldeskuret udbrænder, men der var heldigvis ingen bygninger i nærheden. Til gengæld stod der så en bil, hvor ruderne blev knust på grund af ilden, fortæller vagtchef Jan Nielsen.

Indtil videre er der dog heller ikke her mistanke om nogen konkrete personer i denne sag, lyder det fra Jan Nielsen:

- Vi skal selvfølgelig også have undersøgt stedet her, og så må det vise sig, om branden her var påsat, eller om det var en brand, der naturligt opstod i skraldespanden, fortæller han.

Hvis du har set eller hørt noget, hører Sydsjællands og Lollands-Falsters Politigerne fra dig på telefon 1-1-4.