To mænd på henholdsvis 20 og 22 år har hver fået otte års fængsel for forsøg på manddrab. Retten ved Næstved har fundet, at de hver skød mod en i dag 24-årig kvinde, da hun 18. februar sidste år sad i en bil på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: To mænd får otte år i fængsel for drabsforsøg på ung kvinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To mænd får otte år i fængsel for drabsforsøg på ung kvinde

Fredag blev to mænd på 22 og 20 år idømt otte års fængsel for sidste år at have skudt mod og forsøgt at dræbe en i dag 24-årig kvinde. En tredje mand på 19 år, der købte en GPS brugt til at spore kvinden, er blevet frifundet. De to dømte anker begge dommen med krav om tilsvarende frifindelse.

Slagelse - 28. februar 2020 kl. 12:58 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindst fem skud blev affyret mod en dengang 23-årig kvinde, da hun den 18. februar omkring klokken 22.35 sidste år sad i en bil på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus. Nu er to mænd, Mahamud Abdulgadir Mohamed på 22 år og Najeb Abdi på 20 år, kendt skyldige i drabsforsøg og dømt til at afsone otte års ubetinget fængsel.

Dommen faldt fredag ved Retten i Næstved, hvor en tredje mand på 19 år samtidig blev frifundet i sagen. De to dømte ankede på stedet dommen. Også de kræver frifindelse.

I løbet af i alt fire retsmøder har retten imidlertid fundet det bevist, at de to nu dømte i sagen var i besiddelse af to pistoler på gerningstidspunktet. Og at pistolerne blev affyret på et offentligt sted er en særligt skærpende omstændighed.

Krævede 12 års fængsel Den skærpende omstændighed blev der dog set bort fra ved dommens afgivelse, oplyser specialanklager Susanne Bluhm, som derfor kun delvist er tilfreds med dommen. Hun havde ønsket 12 års fængsel.

- Jeg er tilfreds med, at de er dømt skyldige for forsøg på manddrab. Og jeg er nogenlunde tilfreds med straffens længde, men der var en krølle i forhold til paragraf 81b, som jeg ikke fik medhold i. Og det kunne have betydet en endnu højere straf, forklarer hun til Sjællandske.

FAKTA § 81 b Begås en af de i denne lov omhandlede lovovertrædelser på offentligt tilgængeligt sted ved brug af skydevåben eller af våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, jf. § 81 b Begås en af de i denne lov omhandlede lovovertrædelser på offentligt tilgængeligt sted ved brug af skydevåben eller af våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, jf. § 192 a, stk. 1 , uden at forholdet er omfattet af § 81 a , kan straffen forhøjes med indtil det halve. Paragraf 81b er en paragraf, der ved særligt skærpende omstændigheder kan forhøje strafferammen med op til det halve. Retten fandt dog ikke, at denne paragraf kunne bruges i dette tilfælde på grund af den måde, tiltalen var udformet på, oplyser Susanne Bluhm.

Den nu frifundne 19-årige, der både har kone og et barn, har ellers erkendt at have købt den GPS-tracker, som efter skudepisoden blev fundet på bilen, som kvinden sad i og på dagen havde lånt af sin ekskæreste.

Lokaliserede kvinde med GPS Ifølge specialanklager Susanne Bluhm var GPS-trackeren placeret på bilen af de tre mænd, så de kunne lokaliserer, hvor bilen og dermed kvinden befandt sig. Blandt andet er DNA-spor fra den 19-årige fundet på GPS-trackeren.

I retten har den 19-årige dog forklaret, at han alene købte sporingsudstyret som en tjeneste for en helt fjerde mand, der ikke har været tiltalt i sagen. Han vidste derfor ikke, hvad den skulle bruges til, har han forklaret.

Den forklaring fandt retten imidlertid utroværdig, og manden var da også samtidig tiltalt for at have kørt flugtbilen væk fra gerningsstedet. Men anklagemyndigheden kunne ikke bevise, at den 19-årige var i Slagelse på gerningstidspunktet. Derfor er det manglende beviser, der gør, at han nu er frifundet.

Ved retten i Næstved er det dog blevet bevist, at det var den 20-årige Najeb Abdis telefon, der blev brugt til at spore GPS-trackeren. Et forhold, som retten lagde vægt på i skyldskendelsen.

Kender hinanden fra Kalundborg Alle tre mænd og den forurettede kvinde kommer fra Kalundborg. Det samme gør hendes ekskæreste, som ejer den bil, kvinden sad i på gerningstidspunktet. To af mændene er vokset op i Klosterparkvej.

Kvinden genkendte de to mænd, der skød mod hende, da hun har gået i ungdomsklub med den 22-årige Mahamud Abdulgadir Mohamed. Najeb Abdi kender hun fra kvarteret omkring Klosterparkvej. Hun og den 19-årige kender ikke hinanden, forklarede de begge i retten.

Det var netop kvindens forklaring og de tekniske beviser i sagen, som retten lagde vægt på, da de to mænd blev kendt skyldige i drabsforsøg.

Den februaraften – en ellers almindelig mandag aften – var kvinden på vej hjem fra arbejde i Kalundborg. Hun benyttede parkeringspladsen ved Slagelse Sygehus for at være sikker på at få en parkeringsplads tæt ved sit hjem.

Men pludselig lyste bilens forlygter mod to maskerede mænd, der stod tre til fire meter fra hende.

Frygter for sin sikkerhed Kvinden reagerede hurtigt herefter og bakkede bilen, så den ramte ind i andre parkerede biler på parkeringspladsen. Imens løb de to mænd hen imod hende og begyndte at skyde.

I området blev der efterfølgende fundet fem patronhylstre, ligesom bilen, som kvinden kørte i, blev ramt af ”ikke under tre skud”, fremgår det af en gerningsstedsrapport.

Kvinden selv slap med chokket og blev ikke ramt af skud.

I retten er det kommet frem, at hun i frygt for sin sikkerhed flyttede fra Kalundborg til Slagelse efter at have vidnet i en sag, hvor en storebror til en af de nu dømte var tiltalt for at have stukket kvindens ekskæreste ned.

Efter dengang at have vidnet i sagen blev der over flere gange udøvet hærværk mod blandt andet hendes families ejendom. Hærværk, som hun dengang mente, at både Mahamud Abdulgadir Mohamed og Najeb Abdi var en del af. Den i dag 24-årige kvinde har i retten givet udtryk for, at hun stadig den dag i dag lever i en tilværelse af frygt. Hun fremsatte ved sagens første retsmøde krav om erstatning på 89.000 kroner som blandt andet betaling for psykologtimer, erstatning for psykiske skader og som godtgørelse for krænkelse. Ifølge specialanklager Susanne Bluhm blev den 20-årige Najeb Abdi og 22-årige Mahamud Abdulgadir Mohamed dømt til at betale kvinden 59.000 kroner.