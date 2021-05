Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: To mænd dømt for at fuppe ældre borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To mænd dømt for at fuppe ældre borgere

En 39-årig og 42-årig mand idømt henholdsvis ét år og seks måneders fængsel og ét år og fem måneders fængsel for at lokke bankoplysninger fra ældre borgere i Slagelse og omegn.

Slagelse - 31. maj 2021 kl. 22:49 Kontakt redaktionen

En enig domsmandsret ved Retten i Næstved har mandag fundet to mænd skyldige i en række forhold af særligt groft bedrageri og databedrageri samt forsøg på bedrageri. Mændene blev idømt henholdsvis 1 år 6 måneder og 1 år og 5 måneders ubetinget fængsel.

Ofrene er primært ældre borgere i Slagelse og omegn i en periode fra 12. oktober til 12. november 2020.

Ringede til ofre - for det meste uden held

De to mænd på 39 og 42 år kontaktede borgerne telefonisk, udgav sig for at være fra Nets eller en bank og sagde, der var foretaget uretmæssige hævninger på borgernes bankkonti.

På den måde lykkedes det i ni tilfælde at få borgerne til at udlevere deres betalingskort med tilhørende kode, hvorefter de dømte misbrugte betalingskortene til at hæve kontanter eller købe i butikker for en samlet værdi af over 118.000 kr.

Retten dømte desuden de to mænd for at have forsøgt at begå bedrageri og databedrageri i yderligere 216 tilfælde, hvor de dømte havde forsøgt samme fremgangsmåde med ældre borgere i Slagelse og omegn.

Mændene har kun delvist havde erkendt sig skyldige, men modtog dommen i byretten.

De to mænd har været frihedsberøvet siden 12. november sidste år, og retten bestemte, trods den enes protest, at de begge skal forblive fængslet, indtil dommen kan fuldbyrdes.