To mænd anholdt for adskillige bedragerier af ældre

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har torsdag eftermiddag anholdt og sigtet to mænd for flere bedragerier, hvor de mistænkes for at have ringet til ældre borgere i Slagelse og omegn.

På baggrund af anmeldelserne blev der iværksat en intens efterforskning, som torsdag eftermiddag førte til, at politiet kunne anholde to mænd på henholdsvis 34 og 41 år fra Slagelse. De sigtes for at have ringet og udgivet sig for at være fra de ældres bank eller Nets.

- De to mænd sigtes for adskillige sager om grov udnyttelse af ældre borgeres tillid til ansatte inden for bankverdenen. Den tillid har de anholdte groft misbrugt for at opnå en økonomisk vinding på andres bekostning, siger lederen af økonomisk efterforskning, politikommissær Rune Nilsson, som tilføjer:

- Uanset hvor troværdig en person i telefonen lyder, så vil en ægte bankrådgiver eller anden i samme funktion aldrig bede om at få dit kreditkort, pinkode eller personlige oplysninger udleveret. Man bør derfor aldrig udlevere sådanne oplysninger til nogen, man ikke kender.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved i dag klokken 11.

- Den her form for kriminalitet skaber stor utryghed hos især den ældre gruppe af borgere, og derfor er det vigtigt, at de to gerningsmænd nu stilles til ansvar for en dommer. Det er min klare opfattelse, at de anholdte har flere forhold på samvittigheden. Og jeg forventer, at vores efterforskning vil føre til at sigte de anholdte for yderligere forhold i nær fremtid, udtaler Rune Nilsson.