To mænd anholdt: Sigtes for drabsforsøg efter skud igennem vindue

Natten til den 8. marts blev der affyret flere skud mod en lejlighed på Motalavej i Korsør.

Politiet har siden da intensivt efterforsket sagen og herunder indhentet omfattende videomateriale samt afhørt en række vidner.

Efterforskningerne og afhøringerne har nu ført til, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i dag i samarbejde med en anden politikreds har anholdt og sigtet to personer for drabsforsøg.

De forventes begge fremstillet i grundlovsforhør tirsdag formiddag ved Retten i Næstved, hvor der vil blive begæret dørlukning af efterforskningsmæssige årsager.

- Vi ved fra vores tilstedeværelse i området, at denne skudepisode har gjort mange personer utrygge. Vi er derfor tilfredse med, at vi nu har kunnet anholde og sigte to personer for drabsforsøg. Vi kan ikke afvise, at der kan komme yderligere anholdelser, siger politiinspektør Kim Kliver.