To måneder med trafikbøvl venter i Korsør

Slagelse - 26. maj 2018 kl. 08:58 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 11. juni og to måneder frem ventes der ekstra trafikbøvl, hvis man ønsker at benytte Halsskovbroen. Den skal påklistres ny belægning for næsten 1,5 mio. kroner. Derfor vil kun et spor være åbent, og der vil være lysregulering.

- Broen er af jern, og derfor er det en kunstig epoxy-lignende belægning, der limes på. Et arbejde der kræver temperaturer på over 13-14 grader, hvorfor det udføres i sommerperioden, siger entreprenørchef Peter Johansen til Sjællandske.

Lange bilkøer

Der vil forventelig opstå længere bilkøer end de nuværende, når broen åbnes for passage af skibe ud og ind af inderhavnen, fordi trafikken efterfølgende kun kan afvikles i et spor.

- Vi kan ikke undgå, at det kommer til at skabe nogle gener for bilisterne i byen, mens det står på. Så hvis man har mulighed for det, kan det være en fordel at køre rundt om noret, siger Peter Johansen.

Til efteråret skal broen også have skiftet cylindrene, der sørger for, at broen kan åbne og lukke. Det arbejde er planlagt til at blive udført i efterårsferien i uge 42.

- Vores forventning er, at trafikken vil kunne køre som normalt, når vi skifter cylindrene - bortset fra nogle enkelte nætter, hvor vi spærrer for al trafik, siger Peter Johansen.

Når udskiftningen af cylindrene rykker tættere på, vil Slagelse Kommune melde mere præcist ud, hvordan det kommer til at påvirke trafikken. I perioden, hvor belægningen bliver skiftet vil cyklister og gående fortsat kunne krydse broen - dog vil der kun være en cykelsti og et fortov åbent