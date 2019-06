Artiklen: To lokale mænd anholdt og sigtet for to drab

Det er to mænd på 34 og 42 år fra lokalområdet, der fredag blev anholdt og sigtet for to drab i Ruds Vedby ved Sorø og Vemmelev ved Slagelse. Det oplyste kriminalinspektør Kim Kliver fra Sydsjælland og Lolland Falsters Politi på et pressemøde fredag aften.

I Ruds Vedby blev den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen dræbt den 21. april. Der blev sat ild til hans hus, mens liget af ham først senere blev fundet i Blæsinge Grusgrav ved Slagelse.

Og i Vemmelev blev en 80-årig mand søndag fundet dræbt i sin landejendom, som forinden var brudt i brand.

Anholdelserne kommer efter politiet i forlængelse af branden i Vemmelev tirsdag nedsatte en særlig efterforskningsgruppe. Gruppen undersøger de to sager og en tredje sag fra Odsherred. De to anholdte er dog ikke sigtet for drabet i Odsherred, hvor en 65-årig mand - blev fundet død i Grevinge den 14. februar. Han var blandt andet blevet udsat for grov vold.

- Nu har vi så meget, at vi i dag kan slå til, siger Kim Kliver på pressemødet.

Han takker også for de mange henvendelser i sagen de seneste dage.

- Det er uvurderligt med henvendelser til politiet, og det er henvendelserne der sammen med efterforskningen har gjort, at de to mænd i dag er anholdt, siger Kim Kliver.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen oplyser, at man har søgt efter de to nu anholdte det meste af fredagen, og at politiet fredag aften laver ransagninger forskellige steder med henblik på at sikre spor i i de to sager.

En af ransagningerne foregår blandt andet på Sneslev Stationsvej, i Sneslev, der ligger mellem Ringsted og Haslev. Det bekræfter vagtchefen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi til sn.dk.

De to anholdte vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling, oplyser Kim Kliver, som tilføjer, et efterforskningen stadig er på et tidligt stadie.

Grundlovsforhøret vil blive begæret at skulle foregå for lukkede døre.