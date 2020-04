To løsladt efter hjemmerøveri

En købsaftale udviklede sig onsdag til et røveri mod en ældre mand med adresse på Skytteengen i Skælskør. Modelfoto.

To af de anholdte fire yngre mænd for et hjemmerøveri i Skælskør på Skyttengen klokken 12.20 onsdag er løsladt igen.