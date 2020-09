To huse i samme område udsat for indbrudsforsøg

Natten til fredag blev to huse i Slagelse midtby udsat for indbrudsforsøg.

Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Den første anmeldelse kom klokken 02.17, hvor der i et hus på Munke Stien var blevet forsøgt at brække en terrassedør op. Her formodes det, at indbrudstyvene er blevet forstyrret af husets beboere og derfor har opgivet sit foretagende.