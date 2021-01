Skælskør Marinegarde er bedre hjulpet med den nye tilskudsmodel end med den, der ellers var lagt op til. Foto: Per Vagnsø

To garder får næsten lige meget i tilskud med aftale i sidste øjeblik

Slagelse - 27. januar 2021 kl. 20:00 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Alle var glade - og ivrige efter at tage æren - da byrådet besluttede, at Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde i år får et samlet tilskud på henholdsvis 153.000 og 132.000 kroner.

Forud var gået flere møder i byrådets kultur- og fritidsudvalg med forskellige tilskudsmodeller i spil.

På det seneste udvalgsmøde gik det socialdemokratiske flertal ind for en model, der ville give begge garder et driftstilskud på 2.700 kroner pr. medlem. Det ville resultere i godt 143.000 til Slagelse Garden og 81.000 kroner til garden i Skælskør.

V og R i mindretal

Venstre og Radikale ville i stedet give begge garder et driftstilskud på 50.000 kroner suppleret med et aktivitetstilskud på 2700 kroner pr. medlem.

Dén model ville føre til, at garden i Slagelse ville få 193.100 kroner og Skælskør Marinegarde 131.000 kroner.

På dén måde ville garderne i Slagelse faktisk få mere, end de havde søgt kommunen om.

I udvalget kunne socialdemokraterne bestemme med deres flertal, men Venstre og Radikale forlangte sagen i byrådet.

De to partier har slået på, at begge foreninger - uanset medlemstal - har nogle basisudgifter, der skal dækkes.

1000 kr. pr. medlem

Den model, der kom til verden mellem udvalgsmødet og byrådsmødet, og som byrådet vedtog, giver begge garder et grundtilskud på 100.000 kroner plus 1000 kroner pr. medlem.

Ebbe Jens Ahlgren (V) sagde, at det var vigtigt at værne om det frivillige foreningsliv, og at det var derfor, at V og R havde løftet sagen til byrådet for at sikre begge garder økonomisk.

- Alle har udgifter uanset størrelse, sagde han med henvisning til, at Slagelse Garden har flere medlemmer end Skælskør Marinegarde.

Kan leve med det

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S) sagde, at han havde været i dialog med begge garder.

- Jeg tror, de kan leve med det. De har lidt forskellig struktur og dermed måske forskellige udgifter, sagde han og fortalte, at den kommunale forvaltning skal tale nærmere med garderne om en mere langsigtet tilskudsmodel.

Anders Koefoed (V) kunne ikke lade være med at minde om, at den løsning, det endte med, ikke var blevet til noget, hvis ikke V og R havde fået sagen i byrådet.

- Det havde været bedre med dialog med garderne inden udvalgsmødet, sagde han, mens Troels Brandt (R), mente, at modellen sikrer begge garders drift, samtidig med at den animerer garderne til at skaffe nye medlemmer.