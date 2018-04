Den voldsomme brand lagde en stor del af fabrikken i ruiner. Dronefoto: Morten Mikkelsen 24Produktion

To drenge dømt for Basta-brand

Slagelse - 21. april 2018 kl. 11:26 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 10. juli 2016 blev Emilie Meng sidst set i live tidligt om morgenen. Om eftermiddagen udbrød en voldsom brand på den lukkede cykellåsefabrik Basta på Lilleøbakken. En brand det tog næsten et døgn at få slukket endeligt, ligesom omkring halvdelen af fabrikken udbrændte.

To drenge på dengang henholdsvis 16 år og 17 år er ved Retten i Næstved dømt for at have sat ild til fabrikken. Det oplyser anklagefuldmægtig Laura Kiær til Sjællandske.

- Den dengang 16-årige indrømmede at have sat ild, mens den 17-årige nægtede at have haft noget med ild at gøre, men indrømmede at have været til stede sammen med den 16-årige, siger Laura Kiær.

Foruden brandstiftelse blev den 17-årige også dømt for hæleri, da han var i besiddelse af en stjålet mobiltelefon.

Ifølge Laura Kiær blev den 16-årige straffet med en behandlingsdom, som han modtog. Konkret betyder det, at han skal være under opsyn af kommunen. Han går i øjeblikket på efterskole.

Straffen til den 17-årige afventer nærmere lægelige udtalelser, der skal afgøre, om han er egnet til straf.

Erstatningssagen blev afklaret ved det første retsmøde, hvor den 16-årige tilstod at have sat ild. Her henviste dommeren ifølge Laura Kiær spørgsmålet om erstatning til et civilt søgsmål, så det ikke blev afhængig af straffe-sagen.

Det er derfor Basta-fabrikkens ejer Ejendomsinvest I/S i København, der skal afgøre, om der skal rejses erstatningssag mod de to drenge. Ejendomsinvest I/S har i en årrække forsøgt at sælge den højt beliggende Basta-ejendom med udsigt til både Storebælt og Korsør Nor. Tidligere oplyste direktør Kurt Petersen, at prisen lå mellem fem og 10 millioner kroner, men prisen er siden reduceret.

- Vi ville indlede forhandlinger om et salg, hvis vi modtog et bud på mellem fire og fem millioner kroner, har Kurt Petersen tidligere sagt. Ifølge ham er det en udfordring at forvandle fabriksområdet med de skønne udsigter til et boligområde, fordi nye boliger i København sælges for cirka 60.000 kr. per kvadratmeter, mens prisen i Korsør er nede på cirka 8000 kr. per kvadratmeter.

Detr var fredag ikke muligt for Sjællandske at opnå kontakt til Kurt Petersen for at høre, om der bliver rejst erstatningssag.