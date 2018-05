Overfaldet på den danske dreng skete her ved Kvarterhuset. Foto: Helge Wedel

To dømt for spark på Motalavej - smides de ud?

Slagelse - 01. maj 2018 kl. 07:58 Af Helge Wedel

To hidtil ustraffede drenge af anden etnisk herkomst end dansk på i dag 16 og 17 år og med bopæl på Motalavej blev mandag ved Retten i Næstved fundet skyldige i umotiveret at have overfaldet en jævnaldrende dansk dreng med spark. Overfaldet skete foran Kvarterhuset ved 18.20-tiden den 12. juni 2017. Det oplyser anklagefuldmægtig Laura Kiær til Sjællandske.

- Jeg nedlagde påstand om 30 dages betinget fængsel. De fik begge 20 dages betinget fængsel. En straf de modtog, og i anklagemyndigheden gør vi heller ikke mere, siger Laura Kiær.

En tredje tiltalt 16-årig dreng blev frifundet. Det var udsagn fra den overfaldne danske dreng og et vidne, der førte til dommen. Begge de dømte havde nægtet sig skyldige. De blev dømt efter den såkaldte milde voldsparagraf 244.

Formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren oplyser til Sjællandske, at boligselskabet nu vil vurdere de to voldsdomme i forhold til selskabets nultolerance-politik.

To andre unge fra Motalavej er tidligere idømt et års fængsel - heraf de ni måneder betinget - for overfald og røveri på Motalavej. Deres familier er efterfølgende opsagt. Fraflytningerne afventer stadig Boligrettens afgørelse, hvorefter de muligvis fortsætter ved Landsretten.